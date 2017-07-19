Сегодня: обезврежен террорист, разбились строители, пострадал штаб Сариева

Антитеррор. В Кара-Сууйском районе Ошской области задержан член международной террористической организации, собравший самодельное взрывное устройство и готовившийся произвести его подрыв. Как сообщили в ГКНБ, задержанный М. Б. 1980 года рождения участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую и подрывную подготовку. Он планировал совершить на территории Кыргызстана террористический акт.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в терроризме была обнаружена бомба с поражающими элементами весом 8 кг. Для ее производства были использованы аммиачная селитра и алюминиевая пудра. Также у боевика изъяли различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Трагедия в Нарынской области. Как сообщила пресс-служба МЧС КР, накануне около 22:00 в селе Кутурак-Талаа водитель минивэна "Хонда" не справился с управлением, и машина упала с обрыва в реку Чон-Кажырты. В салоне автомобиля находились 4 человека. Трое взрослых смогли выбраться из воды, 4-летнего ребенка унесло течением.

К поисково-спасательной операции привлечены 4 сотрудника чрезвычайного ведомства. Проведение полномасштабных мероприятий сразу после инцидента было невозможным из-за темноты. Сегодня представители МЧС продолжили обследовать реку и ближайшие окрестности. По последним данным, поиски пока не принесли никаких обнадеживающих результатов.

Сорвались с большой высоты. Двое рабочих при проведении отделочных работ упали с девятого этажа дома, строящегося на пересечении Южной магистрали и улицы Баха в микрорайоне "Джал". Оборвался трос и рухнули строительные леса. Один пострадавших получил травмы не совместимые с жизнью и скончался до приезда бригады скорой помощи, второй рабочий с многочисленными переломами и ушибами был госпитализирован, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

По словам очевидцев, несчастный случай произошел потому, что строители находились на большой высоте без страховки. Так ли это на самом деле теперь будут разбираться сотрудники милиции. Правоохранители начали расследование инцидента. Известно, что объект, где разбились рабочие, принадлежит компании "Мерибелл текстиль иншаат". Представители строительной фирмы воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу произошедшего.

Нападение на штаб Сариева в Араване. Как сообщили источники из ближайшего окружения кандидата в президенты, сегодня ночью неизвестные устроили погром в здании, которое было арендовано сторонниками выдвиженца на пост главы государства. Неизвестные сорвали рекламные баннеры и пытались проникнуть внутрь помещения.

Факт порчи имущества зафиксирован сотрудниками араванского отдела внутренних дел. Предвыборный штаб Темира Сариева обратился к представителям местной власти с требованием обеспечить законность и создать условия для проведения агитационной работы в атмосфере здоровой конкуренции, без использования грязных технологий и запугивания оппонентов.

Выдвиженцы в президенты готовятся к экзаменам. С 26-го июля кандидаты в президенты начнут сдавать тесты на знание государственного языка. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов. В ближайшее время будет составлен график, в соответствии с которым баллотирующихся на пост главы государства будут экзаменовать по специальной методической программе.

"Экзамен будет состоять из четырех субтестов. Есть специальные сертификаты, определяющие уровень владения государственным языком. Кандидат как минимум должен показать знания на уровне "В2", т.е. что он владеет языком на уровне выше среднего. В противном случае ЦИК может отказать в регистрации кандидату и снять его с президентской гонки", - пояснил Бекматов.

Единственное, что пока не совсем понятно, как будут сдавать экзамены претенденты на высший государственный пост, проходящие по громким уголовным делам и находящиеся под стражей. Ясность в этот вопрос должна быть внесена уже в ближайшее время.

Не сдал биометрию - в выборах не участвуешь. Об этом сегодня сообщил новый председатель Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев. Как рассказал чиновник, за 70 дней до дня голосования, то есть к 5 августа, ГРС представит в Центральную избирательную комиссию предварительный список граждан, имеющих право голоса.

С этого дня все кыргызстанцы смогут ознакомиться с данными, на которые будет опираться ЦИК в день президентских выборов. Для получения информации можно обратиться непосредственно в участковую комиссию, а также ознакомиться со списком на сайте ГРС. В регистрационной службе напоминают, что прием заявлений от граждан, желающих исполнить свой гражданский долг, заканчивается за 15 дней до даты голосования.