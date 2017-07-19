Премьер-министр пригрозил уволить главу Госдирекции автодороги "Бишкек-Ош"

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 июля, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область изучил состояние участка автодороги Бишкек – Ош на 133 километре. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

После осмотра трассы глава кабмина жестко раскритиковал работу госдирекции автодороги Бишкек – Ош при Министерстве транспорта и дорог за срыв ранее обозначенных сроков ремонта.

Жээнбеков подчеркнул, что генеральный директор госдирекции Изатбек Токтомамбетов будет уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

Премьер-министр напомнил, что во время предыдущего изучения данного участка автодороги была представлена информация о том, что ремонтные работы начнутся еще 30 мая.

"Однако вижу, что ремонт начался совсем недавно. Регулярно от населения поступают жалобы на плохое состояние автодороги Бишкек – Ош. Каждый день по этой магистрали проезжают около 2 тысяч автомобилей. Сложно поверить, что за 45 дней с момента начала работ было уложено всего 2,5 километра дороги. Даже если погода не позволяла вести работы днем, их следовало продолжить в ночное время. Тем более что с финансированием проблем нет, вся необходимая техника задействована. Из-за халатного отношения и непрофессионализма отдельных исполнителей все обвинения поступают в адрес правительства страны", - подчеркнул Жээнбеков.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал, что на сегодня асфальт уложен на 2,5 километра. Всего по плану будет заасфальтирован участок протяженностью 12 километров. С финансированием проблем нет, на эти цели выделено 98 млн сомов.

Премьер-министр поручил министерству закончить ремонт на этом участке автодороги до 15 августа текущего года. В случае если это поручение не будет выполнено, ответственные руководители будут наказаны в рамках действующего законодательства.