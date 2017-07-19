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В суде по делу Текебаева прокурору Джахонгиру Ботобаеву вновь заявили отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

После скандала в зале суда адвокат Канат Хасанов заявил отвод прокурору Джахонгиру Ботобаеву. По словам адвоката, гособвинитель специально спровоцировал скандал.

"Ботобаев специально спровоцировал скандал для того, чтобы удалили всех участников процесса. В связи с этим произошел конфликт.  За некомпетентность прокурора, руководствуясь статьей 70 УПК, где написано "иные обстоятельства отвода", прошу отвести прокурора. Мы нормально работаем с остальными двумя прокурорами и именно с ним не можем. Я прошу отвести его, дать постановление на руки в случае отказа или удовлетворения. В дальнейшем мы оставляем за собой право обращаться в международные организации", - сказал Хасанов.

В свою очередь прокуратура попросила отказать в ходатайстве, так как оно необоснованное.

Суд удалился в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363524
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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