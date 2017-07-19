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В Сокулуке пройдет турнир по борьбе на лошадях – эр эниш

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Гулиза Авазова

22 июля на ипподроме Сокулукского района Чуйской области пройдет турнир по борьбе на лошадях – эр эниш.

Как сообщили в дирекции по национальным видам спорта, состязания пройдут на кубок президента Федерации эр эниш Кыргызстана.

В турнире примут участие представители семи областей, а также из городов Бишкек и Ош. Награды будут разыгрываться в пяти весовых категориях – до 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг и свыше 90 кг.

Цель соревнований – развитие эр эниша как массового вида спорта в республике, а также пропаганда национального вида спорта среди населения страны.

Отметим, эр эниш включен в программу Всемирных игр кочевников, где состязания проводят в трех весовых категориях. На прошлых играх кыргызстацы взяли всего одно золото, казахстанцы же увезли две медали высшей пробы.

URL: http://www.vb.kg/363525
Теги:
борьба, национальные виды спорта, спорт
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