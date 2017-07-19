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В жилмассиве легковушка столкнулась с маршруткой. Пострадали 5 человек

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Глеб Куренев

Сегодня, 19 июля, в жилом массиве "Кок-Жар" легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.

Информация о ДТП поступила в 12.30. На пересечении улиц Ахунбаева и Женижок в жилом массиве "Кок-Жар" столкнулись "Мерседес" и маршрутное такси №138. Водитель автомобиля "Тойота" двигался по улице Ахунбаева в восточном направлении и столкнулся с бусом. От удара "Тойота" перевернулась.

На место выехала карета скорой помощи. В Национальный госпиталь с различными травмами были доставлены 3 пассажира легкового автомобиля, включая водителя, и 2 пассажира микроавтобуса.

В настоящий момент автомобили доставлены на штрафную стоянку, начато следствие.

URL: http://www.vb.kg/363528
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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