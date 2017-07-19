Сбивший двух учеников водитель приговорен к 8 годам в колонии-поселении

Сегодня, 19 июля, Ленинский районный суд приговорил Мирлана Ажибекова, совершившего наезд на двух школьников, к 8 годам лишения свободы. Об этом "ВБ" сообщил адвокат пострадавших Шарабидин Токтосунов.

По его словам, Ажибеков будет отбывать наказание в колонии-поселении. Он отметил, что сторона пострадавших довольна приговором суда.

Ранее стороны пошли на примирение, и пострадавшие получили компенсацию за моральный и материальный ущерб.

Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева примерно в 13:35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы №74. После ДТП дети несколько дней находились в коме.