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Судья по делу Текебаева отказал в отводе прокурора Ботобаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство об отводе прокурору Джахонгиру Ботобаеву. Он отметил, что гособвинитель спровоцировал скандал в зале суда.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе прокурора. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

URL: http://www.vb.kg/363530
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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