Судья по делу Текебаева отказал в отводе прокурора Ботобаева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство об отводе прокурору Джахонгиру Ботобаеву. Он отметил, что гособвинитель спровоцировал скандал в зале суда.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе прокурора. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.