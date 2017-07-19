Партия коммунистов представит своего кандидата на пост президента

Партия коммунистов Кыргызстана выдвинет своего кандидата на пост президента страны. Об этом "ВБ" сообщили в политическом объединении.

Съезд партии состоится 22 июля в Бишкеке в конференц-зале гостиницы "Достук". На нем планируется выдвижение кандидата на предстоящих президентских выборах. В партии отказались назвать имена кандидатов до их официального выдвижения на съезде.

Ранее лидер партии Исхак Масалиев сообщал о своих планах участвовать на выборах.

Напомним, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о регистрации в качестве кандидатов от 30 человек. В качестве самовыдвижения поступили заявления от Анвара Сартаева, Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева, Игоря Трофимова, Куттубека Бешбакова, Максатбека Жумабекова, Улукбека Кочкорова, Руслана Джунусова и Нусрета Муса-Оглы Мамедова, Руслана Джунусова, Шерикул уулу Мирлана, Арстанбека Малиева, Азимбека Бекназарова. Также Камчыбек Ташиев и Ахматбек Кельдибеков заявили о намерении участвовать на выборах.

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.