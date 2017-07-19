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Судья по делу Текебаева отказал в своем отводе в восьмой раз

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним ранее адвокат Искен Афиджанов заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Эрнис уулу Айбека.

Он мотивировал это тем, что судья предвзято относится к делу, поскольку не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Джахонгира Ботобаева.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в своем отводе. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства. Отметим, что адвокаты в восьмой раз заявляли отвод председательствующему судье.

Суд намерен был перейти к исслелованию материалов дела, однако адвокаты заявили ходатайство о приобщении к делу прогноза погоды 13 мая 2010 года. Адвокаты мотивировали это тем, что это доказывает лживость показаний Леонида Маевского.

Однако суд отказал в данном ходатайстве и объявил перерыв до 20 июля.

URL: http://www.vb.kg/363534
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (11 материалов)
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Комментарии
Банин Александр
19.07.2017, 18:42
Карма: -61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 128
Комментариев: 69

Пора бы уже кончать цирк Текебаева, сколько можно отводов просить? Они там совсем с ума посходили? Собрались нацики и теперь уже против прокурора прут.

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