Судья по делу Текебаева отказал в своем отводе в восьмой раз

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним ранее адвокат Искен Афиджанов заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Эрнис уулу Айбека.

Он мотивировал это тем, что судья предвзято относится к делу, поскольку не удовлетворил ходатайство об отводе прокурора Джахонгира Ботобаева.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отказал в своем отводе. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства. Отметим, что адвокаты в восьмой раз заявляли отвод председательствующему судье.

Суд намерен был перейти к исслелованию материалов дела, однако адвокаты заявили ходатайство о приобщении к делу прогноза погоды 13 мая 2010 года. Адвокаты мотивировали это тем, что это доказывает лживость показаний Леонида Маевского.

Однако суд отказал в данном ходатайстве и объявил перерыв до 20 июля.