Футзал: сегодня EREM стартует на клубном чемпионате Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM из Оша сегодня проведет свой первый матч в клубном чемпионате Азии в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, EREM стартует с командой из Вьетнама "Тай Сон Нам". Матч начнется в 18.00 по бишкекскому времени и пройдет на стадионе Пу Хо в Хошимине.

Отметим, чемпионы страны выступают под руководством тренера Данияра Абдыраимова, в качестве консультанта задействован казахстанский специалист Амиржан Муканов.

Напомним, всего в чемпионате Азии участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия). Чтобы выйти в четвертьфинал, чемпиону страны необходимо занять первое или второе место.

Расписание матчей:

20 июля

"Аль-Дафра" - "Вик Вайперс" "Тай Сон Нам" - EREM

22 июля

EREM - "Аль-Дафра" "Вик Вайперс" - "Тай Сон Нам"

24 июля