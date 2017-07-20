Футзал: сегодня EREM стартует на клубном чемпионате Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM из Оша сегодня проведет свой первый матч в клубном чемпионате Азии в Хошимине (Вьетнам).
Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, EREM стартует с командой из Вьетнама "Тай Сон Нам". Матч начнется в 18.00 по бишкекскому времени и пройдет на стадионе Пу Хо в Хошимине.
Отметим, чемпионы страны выступают под руководством тренера Данияра Абдыраимова, в качестве консультанта задействован казахстанский специалист Амиржан Муканов.
Напомним, всего в чемпионате Азии участвуют 14 команд, которые были поделены на 4 группы. По итогам жеребьевки EREM попал в группу "А" наряду с "Тай Сон Нам" (Вьетнам), "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Вик Вайперс" (Австралия). Чтобы выйти в четвертьфинал, чемпиону страны необходимо занять первое или второе место.
Расписание матчей:
20 июля
22 июля
24 июля