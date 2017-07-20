Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

Отдельные члены ВП выступают не в защиту Текебаева, а против Атамбаева

1091  7
Руслан Изреков

Отдельные члены Временного правительства, дающие показания в пользу обвиняемого в коррупции и мошенничестве Омурбека Текебаева, выступают не за лидера партии "Ата Мекен", а против Алмазбека Атамбаева, так как являются противниками действующего главы государства. Они боятся того, что над ними тоже сгущаются тучи, и им придется отвечать за действия, совершенные в период нахождения их у власти. Таким мнением поделился общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя показания некоторых членов Временного правительства, которые были озвучены во время судебного заседания по делу Текебаева и Чотонова.

"Суд над Текебаевым – это показательный процесс. После обращения в День независимости, 31 августа, президента к народу Кыргызстана, когда он резко высказался в отношении членов ВП и объявил о борьбе с коррупцией, у них сработал инстинкт", - отмечает Жекшеев.

По его словам члены ВП понимают, что от исхода дела Текебаева в какой-то мере зависит и их личная ответственность перед законом за действия, совершенные во время нахождения у власти.

"Потому что они все связаны между собой. Раньше, если вспомнить, они все обвиняли друг друга в скандальных событиях после революции: Байболов – Душебаева, Каптагаев – Отунбаеву, и в адрес Бекназарова были обвинительные заявления. То есть они тогда показали свое лицо. Вспомните, даже тогда ни одного обвинения, ни одного подозрения или скандала не было связано с именем Атамбаева. Это о чем говорит? А говорит о том, что не за что было зацепить его. А поскольку он взял на себя функции по наведению порядка и законности, объявил, что все равны перед судом, то и принял теперь весь удар этих людей на себя. От тех людей, которые в то время успели наследить", - поясняет Жекшеев.

Общественный деятель также подчеркнул, что членов Временного правительства не интересует судьба Текебаева, так как они выступают не за него, а против главы государства.

"Сейчас объединились совершенно разные люди, не переносящие друг друга на дух, которые грызлись между собой раньше. А сегодня они вместе, и это не случайно. Их объединяет не то, что они за Текебаева, они очень хорошо знают лидера партии "Ата Мекен" во всех ипостасях. Сегодня им важен не он, им нужно оправдание Текебаева, чтобы подобраться к Атамбаеву", - рассказал Жекшеев.

Он добавил, что члены ВП понимают, что после процесса над Текебаевым им так же придется отвечать перед законом за свои действия в бытность, когда они находились у власти.

"Они пытаются таким образом построить стену защиты вокруг себя. Они все собрались, сговорились и видят, что над ними сгущаются тучи. Я подчеркну - они дают показания в пользу Текебаева не потому, что они его любят или верят ему, им плевать на него. Они просто таким образом защищают себя и выступают против Атамбаева", - заключил общественный деятель.

URL: http://www.vb.kg/363538
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Текебаев, временное правительство, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
смит и вессон
20.07.2017, 10:43

точно сказано..так и есть..и самое противное в том что они пытаются быть спасителями нации..особенно отунбаева и текебаев..вообще всю эту старую колоду политиков надо на пенсию отправить без возможности заниматься политикой и пенсию всю пусть вернут в бюджет

+1
Цитировать
Жалоба модератору
аноним
20.07.2017, 10:52

полная чушь, задержали без всяких оснований а теперь доказать егө вину не могут.уже столько опровержений было и обидчик показал на кабинет атамбаева а не текебаева. хватит людям голову морочить.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
20.07.2017, 13:53
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 57

аноним

полная чушь, задержали без всяких оснований а теперь доказать егө вину не могут.уже столько опровержений было и обидчик показал на кабинет атамбаева а не текебаева. хватит людям голову морочить.

Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

Читай внимательно Аноним. Передай другим.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бермет Осмонкулова
20.07.2017, 13:53
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 57

аноним

полная чушь, задержали без всяких оснований а теперь доказать егө вину не могут.уже столько опровержений было и обидчик показал на кабинет атамбаева а не текебаева. хватит людям голову морочить.

Адвокаты Текебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в 2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет. Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин, работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую - Атамбаев.В 2010 году Омурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким. И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, - признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в комнату отдыха", - сообщили чиновники.Можно, конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет. Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый потерпел фиаско.

Читай внимательно Аноним. Передай другим.

0
Цитировать
Жалоба модератору
amir emir
20.07.2017, 14:15
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Лепрозорий Текебаева. 

Теперь всех его свидетелей собрать и в цирке "Шопито" отправить гастролировать по стране. Люди от души в них помидорами покидают.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Самат Камчыбеков
20.07.2017, 14:18
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 49
Комментариев: 84

да не отдельные, а все. потому что повязаны между собой оччень непростыми и неприятными связями

0
Цитировать
Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
20.07.2017, 15:40
Карма: +82
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 198
Минусов: 116
Комментариев: 415

Ну, это довольно очевидно. Так у нас работает оппозиция. Даже если бы на месте Текебаева был какой-нибудь маньяк-педофил, они бы все равно встали на его сторону, потому что он против Атамбаева.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  