Отдельные члены ВП выступают не в защиту Текебаева, а против Атамбаева

Отдельные члены Временного правительства, дающие показания в пользу обвиняемого в коррупции и мошенничестве Омурбека Текебаева, выступают не за лидера партии "Ата Мекен", а против Алмазбека Атамбаева, так как являются противниками действующего главы государства. Они боятся того, что над ними тоже сгущаются тучи, и им придется отвечать за действия, совершенные в период нахождения их у власти. Таким мнением поделился общественный деятель Жыпар Жекшеев, комментируя показания некоторых членов Временного правительства, которые были озвучены во время судебного заседания по делу Текебаева и Чотонова.

"Суд над Текебаевым – это показательный процесс. После обращения в День независимости, 31 августа, президента к народу Кыргызстана, когда он резко высказался в отношении членов ВП и объявил о борьбе с коррупцией, у них сработал инстинкт", - отмечает Жекшеев.

По его словам члены ВП понимают, что от исхода дела Текебаева в какой-то мере зависит и их личная ответственность перед законом за действия, совершенные во время нахождения у власти.

"Потому что они все связаны между собой. Раньше, если вспомнить, они все обвиняли друг друга в скандальных событиях после революции: Байболов – Душебаева, Каптагаев – Отунбаеву, и в адрес Бекназарова были обвинительные заявления. То есть они тогда показали свое лицо. Вспомните, даже тогда ни одного обвинения, ни одного подозрения или скандала не было связано с именем Атамбаева. Это о чем говорит? А говорит о том, что не за что было зацепить его. А поскольку он взял на себя функции по наведению порядка и законности, объявил, что все равны перед судом, то и принял теперь весь удар этих людей на себя. От тех людей, которые в то время успели наследить", - поясняет Жекшеев.

Общественный деятель также подчеркнул, что членов Временного правительства не интересует судьба Текебаева, так как они выступают не за него, а против главы государства.

"Сейчас объединились совершенно разные люди, не переносящие друг друга на дух, которые грызлись между собой раньше. А сегодня они вместе, и это не случайно. Их объединяет не то, что они за Текебаева, они очень хорошо знают лидера партии "Ата Мекен" во всех ипостасях. Сегодня им важен не он, им нужно оправдание Текебаева, чтобы подобраться к Атамбаеву", - рассказал Жекшеев.

Он добавил, что члены ВП понимают, что после процесса над Текебаевым им так же придется отвечать перед законом за свои действия в бытность, когда они находились у власти.

"Они пытаются таким образом построить стену защиты вокруг себя. Они все собрались, сговорились и видят, что над ними сгущаются тучи. Я подчеркну - они дают показания в пользу Текебаева не потому, что они его любят или верят ему, им плевать на него. Они просто таким образом защищают себя и выступают против Атамбаева", - заключил общественный деятель.