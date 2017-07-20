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На трассе Бишкек–Ош произошло ДТП с участием трех машин. Погибло 8 человек

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Глеб Куренев

Сегодня, 20 июля, примерно в 6 часов утра на трассе Бишкек – Ош произошло ДТП. Об этом сообщает МЧС КР.

По их данным, инцидент произошел на 460-м километре трассы Бишкек – Ош в районе населенного пункта Таш-Кумыр. Столкнулись три автомобиля – одна фура и два автомобиля "Хонда".

Как уточняют в ведомстве, в большегрузе находились 2 пассажира, в легковых автомобилях – 9 и 6 человек. Погибли четверо мужчин, три женщины и пятилетний ребенок.

На место ДТП прибыли 8 спасателей.

Между тем, по данным министерства здравоохранения КР, в результате ДТП пострадали 9 человек, 8 из них погибли - 2 женщины, 1 ребенок и 5 мужчин. В настоящий момент уточняются личности пострадавших. Один из них Д.у.С. 1990 года рождения, доставлен в отделение хирургии ЦОВП Шамалды-Сай с множественными травмами, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга. В настоящее время он находится в сознании, его состояние оцениваться как тяжелое.

URL: http://www.vb.kg/363539
Теги:
ДТП, Ош, Бишкек
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