Атамбаев выделил деньги на строительство 7 жилых домов пострадавшим от ЧС

Алмазбек Атамбаев выделил из президентского фонда социальной защиты и поддержки 10 490 900 сомов для оказания финансовой поддержки Министерству чрезвычайных ситуаций КР на строительство 7 индивидуальных жилых домов пострадавшим в результате схода оползня в Зергерском и Жалпак-Ташском айылных аймаках Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отел информационной политики аппарата главы государства.

Решение о выделении средств на строительство жилья было принято президентом с учетом тяжелого материального положения семей, чьи дома пострадали в результате стихии.