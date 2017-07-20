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Атамбаев выделил деньги на строительство 7 жилых домов пострадавшим от ЧС

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ВБ

Алмазбек Атамбаев выделил из президентского фонда социальной защиты и поддержки 10 490 900 сомов для оказания финансовой поддержки Министерству чрезвычайных ситуаций КР на строительство 7 индивидуальных жилых домов пострадавшим в результате схода оползня в Зергерском и Жалпак-Ташском айылных аймаках Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отел информационной политики аппарата главы государства.

Решение о выделении средств на строительство жилья было принято президентом с учетом тяжелого материального положения семей, чьи дома пострадали в результате стихии.

URL: http://www.vb.kg/363541
Теги:
Алмазбек Атамбаев, гуманитарная помощь, стихийные бедствия
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Комментарии
Дениза Токоева
20.07.2017, 13:43
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Комментариев: 84

Бакиев и Текебаев поимели бы казну и народ на такую же сумму. Чувствуете разницу между нашим президентом и этими двумя? 

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