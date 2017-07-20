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Госэкотехинспекция начала расследование смерти строителя высотки в "Джале"

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 20 июля, комиссия Госэкотехинспекции начала расследование трагической смерти работника на строительном объекте. Об этом "ВБ" сообщил начальник отдела охраны труда Госэкотехинспекции Бактыбек Жолчиев.

По его словам, в состав комиссии вошли представитель профсоюза, Госэкотехинспекции и специалисты по охране труда и трудовым отношениям. В течение 15 дней рабочая группа должна представить результаты.

"Комиссия вынесет свое заключение. Если будет доказана вина компании, то это будет регулироваться Административным кодексом КР, то есть наложат штраф, может быть, откроют и уголовное дело. Семье погибшего полагается компенсация", - отметил он.

Напомним, вчера, 19 июля, днем во время наружных отделочных работ двое работников из бригады упали с 9-го этажа строящейся высотки в "Джале". Один из рабочих разбился насмерть, второй в тяжелом состоянии был доставлен в БНИЦТиО.

Объект принадлежит строительной компании "Мерибелл текстиль иншаат".

URL: http://www.vb.kg/363542
Теги:
строительство, Госэкотехинспекция
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