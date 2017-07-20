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У Маккейна нашли рак мозга

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У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностирован рак головного мозга, передает CNN.

У 80-летнего политика удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей после этой процедуры показал, что к этому образованию имеет отношение первичная глиобластома.

В настоящее время Маккейн проходит реабилитацию после операции у себя дома в штате Аризона. Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и радиотерапии.

Сгусток крови был обнаружен недалеко от того места, где у Маккейна была в 2000 году меланома, или рак кожи. До этого у политика были еще три меланомы, они были удалены в 1993, 2000 и 2003 годах. Все они были на нулевой стадии.

По словам нейрохирурга Санджая Гупты, глиобластома является очень агрессивной опухолью. Она образуется в ткани головного и спинного мозга. Средний период выживаемости пациентов, у которых она диагностирована, составляет около 14 месяцев при условии прохождения лечения.

URL: http://www.vb.kg/363543
Теги:
онкология, США
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Комментарии
смит и вессон
20.07.2017, 10:51

интересно..раз об этом пишут значит он не входит в число массонов которые при таких заболеваниях пользовались бы таблеткой от рака..которое давно придумали..но пользоваться могут только избранные..

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Медведпут
20.07.2017, 11:41

Опять Путин виноват ?

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V.P. Tim
20.07.2017, 16:24
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Комментариев: 333

Медведпут

Опять Путин виноват ?  

И ждать  новых санкции ?   Пусть вся  американская  элита  живет и здравствует, чтобы  выбить у них всякие  основания для  санкций.

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