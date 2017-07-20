Атамбаев: Переход на латиницу только отдалит тюркские народы друг от друга

Сегодня, 20 июля, в государственной резиденции начался международный форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Открыл данное мероприятие президент КР Алмазбек Атамбаев. Глава государства поприветствовал делегатов, приехавших в Кыргызстан.

Президент подчеркнул, что у тюркоязычных народов много общего, и многие языки черпали основу именно из тюркского языка. Глава государства также отметил, что название кыргызских народов можно найти в названиях многих алтайских народов. Это древнее родство может способствовать развитию современных международных отношений.

В ходе своего выступления Атамбаев сказал, что сейчас идет тенденция перехода на латиницу. Это, по мнению президента, только отдалит братские народы.

"Разрешите мне поздравить вас с началом форума! Я рад, что в зале "Энесай" ("Енисей") собрались представители 20 народов. Алтай – это прародина кыргыза. Наши народы родны друг другу, у нас схожи языки общения и письма. Сейчас некоторые страны СНГ стали переходить на латиницу. Кто-то говорит, что латиница – это правописание развитых государств. Но разве отсутствие латиницы помешало развитию Китая или Японии? Почему же мы в нереальных мечтах забываем о тех, кто живет в России, – про башкир, татар? Ведь они и дальше будут использовать кириллицу. Именно с ними мы могли бы возродить наш язык и взаимно его обогатить. В то время как переход на латиницу только отдалит наши народы", - сказал Атамбаев.