Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

Американский спасатель на руках отнес в воду выбросившуюся на пляж акулу

205  0
www

В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасли акулу, выбросившуюся на пляж. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на UPI.

По словам очевидцев, небольшая песчаная акула подплыла к берегу и оказалась на мели. Один из отдыхающих подхватил ее на руки. Затем хищную рыбу взял спасатель. Он вошел с ней в море, но растущая глубина помешала ему отойти на достаточное расстояние от берега. Коллега на аквацикле помог отвезти рыбу подальше от пляжа.

Песчаные акулы распространены у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра. Представители этого вида отличаются медлительностью и никогда не нападают на человека первыми.

URL: http://www.vb.kg/363549
Теги:
США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  