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"Древнейший смайлик" нашли в Турции

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Археологи при раскопках в провинции Газиантеп на юге Турции нашли 4000-летний кувшин. На сосуде, как пишет The Independent, нарисован "древнейший смайлик" - стилизованное изображение улыбающегося человеческого лица.

"Несомненно, там [изображено] улыбающееся лицо. Это не имеет аналогов в древнем гончарном искусстве данного района", - сообщил изданию руководящий раскопками доктор Николо Маркетти (Nicolo Marchetti) из Болонского университета. Он уточнил, что других следов живописи на кувшине нет.

Артефакт был обнаружен в усыпальнице среди нескольких других предметов быта, изготовленных более четырех тысяч лет назад. Предположительно большой сосуд с узким горлышком и маленькой ручкой использовался для хранения сладких напитков наподобие шербета.

Находка пополнит экспозицию археологического музея Газиантепа, уточняет The Independent.

Раскопки проводятся вблизи турецко-сирийской провинции в Восточной Анатолии, где в XIX - конце IX века до нашей эры располагалось государство Каркемиш. В 2018 году этот участок будет открыт для посещения в качестве музея под открытым небом.

Смайл как пиктограмму использовали для обозначения положительных эмоций в XVII веке в Словакии. Наиболее знаковой версией смайлика стало изображение, созданное в 1963 году американским художником Харви Боллом.

URL: http://www.vb.kg/363551
Теги:
музей, Турция
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