Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

Суд не возвратил дело Текебаева в прокуратуру

175  1
Аида Джумашева

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания сторона защиты вновь заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Адвокаты пояснили, что Алексея Модина (посредника между Маевскими и Текебаевым) и Леонида Маевского (заявителя) также нужно привлечь к уголовной ответственности.

Однако судья, выйдя из совещательной комнаты, не удовлетворил ходатайства защиты. Судья не нашел оснований для возврата дела в прокуратуру.

URL: http://www.vb.kg/363553
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Банин Александр
20.07.2017, 13:37
Карма: -61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 128
Комментариев: 70

Статья 314. Дача взятки (1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет. (2) То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) в крупном размере; 3) в интересах организованной группы, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия), - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Примечания.1. Посредником-пособником признается лицо, способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче взятки. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Адвокаты Теке явно халтурят или специально создают видимость, что они идиоты.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  