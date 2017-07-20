Суд не возвратил дело Текебаева в прокуратуру

Статья 314. Дача взятки (1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет. (2) То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) в крупном размере; 3) в интересах организованной группы, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия), - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Примечания.1. Посредником-пособником признается лицо, способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче взятки. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Адвокаты Теке явно халтурят или специально создают видимость, что они идиоты.