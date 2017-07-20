Суд не возвратил дело Текебаева в прокуратуру

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания сторона защиты вновь заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Адвокаты пояснили, что Алексея Модина (посредника между Маевскими и Текебаевым) и Леонида Маевского (заявителя) также нужно привлечь к уголовной ответственности.

Однако судья, выйдя из совещательной комнаты, не удовлетворил ходатайства защиты. Судья не нашел оснований для возврата дела в прокуратуру.