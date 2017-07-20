"Кыргызалтын" получит дивиденды от допэмиссии акций "Центерры" еще 20 лет

Дополнительная эмиссия акций "Центерра Голд" позволит ОАО "Кыргызалтын" получать дивиденды на протяжении еще 20 лет. Об этом сообщили в акционерном обществе.

Как уточняется, по пояснениям председателя правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаза Алимбекова, в 2016 году компания "Центерра Голд Инк." завершила сделку по приобретению североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Финансирование данной сделки осуществлялось в том числе за счет дополнительной эмиссии. Размер этой сделки составил около 1,1 млрд долларов США.

В рамках этой сделки было дополнительно выпущено и размещено на рынке около 26,6 млн акций "Центерры" и привлечено $141,4 млн. Дополнительный выпуск 22,3 миллиона акций обменяли на акции TKM.

Количество акций (77 401 766 акций) , принадлежащих "Кыргызалтыну", в результате не изменилось, но выпуск дополнительной эмиссии привел к снижению доли в "Центерре" с 32,1% до примерно 26,6 %. При этом пропорционально снизилась доля и всех остальных акционеров.

Сделка была проведена в соответствии с международным законодательством и одобрена большинством членов совета директоров "Центерры". Данная сделка дает возможность "Кыргызалтыну" увеличить положенные ему размеры дивидендов в 1,5 раза, и госкомпания сможет получать дивиденды еще как минимум на протяжении двадцати лет.

Как отмечается, Thompson Creek Metals Inc. является действующим предприятием, которое имеет в активах месторождения по добыче золота, меди и молибдена. Основной актив ТКМ – медно-золотое месторождение Маунт Миллигэн, расположенное в канадской провинции Британская Колумбия, которое можно считать одним из наиболее привлекательных и прибыльных горнодобывающих проектов в Канаде. Его запасы золота составляют около 177 тонн, меди – 991 тыс. тонн, срок эксплуатации рудника, начиная с 2017 года, составляет 20 лет.

С приобретением ТКМ объемы производства золота "Центрерры" существенно возрастут. С учетом низкой себестоимости производства золота на руднике Маунт Миллигэн это позволит увеличить общую прибыль почти в два раза. В свою очередь возросшая за счет дивидендов прибыль "Кыргызалтына" пропорционально увеличит и сумму отчислений в республиканский бюджет.

"Ни для кого не секрет, что срок разработки месторождения Кумтор ограничен. В то же время, оставаясь акционером "Центерры", "Кыргызалтын" и после закрытия Кумтора сможет, в том числе с учетом данной сделки, получать дивиденды за счет других объектов компании за пределами КР. Поэтому приобретение "Центеррой" рудника Маунт Миллигэн представляется экономически целесообразным и оправданным, с точки зрения долгосрочных интересов Кыргызстана, - отметили в "Кыргызалтыне".