Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

"Кыргызалтын" получит дивиденды от допэмиссии акций "Центерры" еще 20 лет

176  0
Гулиза Авазова

Дополнительная эмиссия акций "Центерра Голд" позволит ОАО "Кыргызалтын" получать дивиденды на протяжении еще 20 лет. Об этом сообщили в акционерном обществе.

Как уточняется, по пояснениям председателя правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаза Алимбекова, в 2016 году компания "Центерра Голд Инк." завершила сделку по приобретению североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Финансирование данной сделки осуществлялось в том числе за счет дополнительной эмиссии. Размер этой сделки составил около 1,1 млрд долларов США.

В рамках этой сделки было дополнительно выпущено и размещено на рынке около 26,6 млн акций "Центерры" и привлечено $141,4 млн. Дополнительный выпуск 22,3 миллиона акций обменяли на акции TKM.

Количество акций (77 401 766 акций) , принадлежащих "Кыргызалтыну", в результате не изменилось, но выпуск дополнительной эмиссии привел к снижению доли в "Центерре" с 32,1% до примерно 26,6 %. При этом пропорционально снизилась доля и всех остальных акционеров.

Сделка была проведена в соответствии с международным законодательством и одобрена большинством членов совета директоров "Центерры". Данная сделка дает возможность "Кыргызалтыну" увеличить положенные ему размеры дивидендов в 1,5 раза, и госкомпания сможет получать дивиденды еще как минимум на протяжении двадцати лет.

Как отмечается, Thompson Creek Metals Inc. является действующим предприятием, которое имеет в активах месторождения по добыче золота, меди и молибдена. Основной актив ТКМ – медно-золотое месторождение Маунт Миллигэн, расположенное в канадской провинции Британская Колумбия, которое можно считать одним из наиболее привлекательных и прибыльных горнодобывающих проектов в Канаде. Его запасы золота составляют около 177 тонн, меди – 991 тыс. тонн, срок эксплуатации рудника, начиная с 2017 года, составляет 20 лет.

С приобретением ТКМ объемы производства золота "Центрерры" существенно возрастут. С учетом низкой себестоимости производства золота на руднике Маунт Миллигэн это позволит увеличить общую прибыль почти в два раза. В свою очередь возросшая за счет дивидендов прибыль "Кыргызалтына" пропорционально увеличит и сумму отчислений в республиканский бюджет.

"Ни для кого не секрет, что срок разработки месторождения Кумтор ограничен. В то же время, оставаясь акционером "Центерры", "Кыргызалтын" и после закрытия Кумтора сможет, в том числе с учетом данной сделки, получать дивиденды за счет других объектов компании за пределами КР. Поэтому приобретение "Центеррой" рудника Маунт Миллигэн представляется экономически целесообразным и оправданным, с точки зрения долгосрочных интересов Кыргызстана, - отметили в "Кыргызалтыне".

URL: http://www.vb.kg/363554
Теги:
золото, Кумтор, Кыргызалтын
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  