Атамбаев: Нам не разрешили установить памятник Манасу на Алтае

"Нам не разрешили установить памятник Великому Манасу на Алтае", – заявил президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 июля, в ходе открытия международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Глава государства также отметил, что отказ в установке монумента был связан с недоверием среди коренных жителей, которых разделили время и псевдонаучные теории. Однако сейчас родственные народы начинают объединяться.

"Мы три года назад попросили разрешения установить памятник Великому Манасу и кагану Барсбеку на алтайский земле. И получили отказ от местных властей, от руководителей Республики Алтай и Республики Хакасия РФ. Почему так произошло? Потому что до сих пор аукается то время, когда по принципу "разделяй и властвуй" не стеснялись противопоставлять кыргызов, алтайцев и хакасов. Более того, некоторые ученые еще в Российской империи и в советское время выдвигали разные псевдонаучные теории, видимо, этот застарелый дух недоверия еще не выветрился из некоторых кабинетов местных властей. Хотя бояться надо не исторических памятников и не истории, а беспамятства", – сказал Алмазбек Атамбаев.

Также президент отметил, что народы алтайской языковой семьи населяют территории от Якутии до Турции и Ирана, а также еще ряд государств, которые образуют своеобразный континент. "Наши народы имеют общую историю и теснейшие культурные и социальные связи", – заключил глава Кыргызстана.