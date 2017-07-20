ЮНИДО одобрил разработку Программы странового партнерства для Кыргызстана

Секретариат Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) одобрил разработку Программы странового партнерства (ПСП) для Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Сейчас секретариат готовит оценочную миссию ЮНИДО в Кыргызстан для проведения исследования с целью разработки рамочного документа ПСП и стратегии промышленного развития КР.

Напомним, Кыргызстан готовился к участию в Программе странового партнерства ЮНИДО на протяжении последних нескольких лет. Эта программа позволяет государствам-донорам, финансовым институтам и зарубежным инвесторам вкладывать средства в промышленность страны-реципиента. Под эту программу Кыргызстан совместно с ЮНИДО должен разработать стратегию развития промышленности.