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В суде по делу Текебаева заявлен в девятый раз отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания сторона защиты вновь заявила ходатайство о допросе четырех свидетелей.

Со слов адвокатов, у них есть сведения о кабинете Текебаева. Однако судья отклонил ходатайство, пояснив, что свидетелей было и так достаточно, и оснований для допроса других нет.

После чего адвокат Чынара Джакупбекова заявила председательствующему на процессе Эрнис уулу Айбеку девятый по счету отвод.

"Я очень хорошо к вам отношусь, но на этом процессе вы сами на себя не похожи. Мы все свои ходатайства аргументируем, но они все отклонены. Видимо, на вас кто-то давит, поэтому лучше возьмите отвод. Мы видели, как к вам совещательную комнату заходил один из представителей гособвинения. Мы призываем вас удовлетворить ходатайство", - сказала Джакупбекова.

Судья ушел в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363557
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Тимур Байменов
20.07.2017, 13:33
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Джакупбекова что тут потеряла? Вся страна хочет увидеть как посадят в тюрьму главного бизнесмена и коррупционера в политике! 

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