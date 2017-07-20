В суде по делу Текебаева заявлен в девятый раз отвод

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания сторона защиты вновь заявила ходатайство о допросе четырех свидетелей.

Со слов адвокатов, у них есть сведения о кабинете Текебаева. Однако судья отклонил ходатайство, пояснив, что свидетелей было и так достаточно, и оснований для допроса других нет.

После чего адвокат Чынара Джакупбекова заявила председательствующему на процессе Эрнис уулу Айбеку девятый по счету отвод.

"Я очень хорошо к вам отношусь, но на этом процессе вы сами на себя не похожи. Мы все свои ходатайства аргументируем, но они все отклонены. Видимо, на вас кто-то давит, поэтому лучше возьмите отвод. Мы видели, как к вам совещательную комнату заходил один из представителей гособвинения. Мы призываем вас удовлетворить ходатайство", - сказала Джакупбекова.

Судья ушел в совещательную комнату.