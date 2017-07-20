Дело Текебаева: Неуважение к суду и давление как методы защиты

Наблюдая за судебным процессом по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова, поражаешься метаморфозам, которые происходят на глазах. Люди, которые бьют себя в грудь и выставляют себя самыми-самыми сильными юристами, откровенно плюют на законы. Мало того, они поощряют беззаконие. Когда в угоду какой-то целесообразности, "высокой цели" нарушается закон, это влечет за собой самые непредсказуемые последствия.

Только этого, наверное, никак не могут взять в толк защитники, сторонники Текебаева и Чотонова. А ведь сам подсудимый является заслуженным юристом Кыргызстана, мало того, еще и притязает на роль "отца Конституции". Кроме адвокатов, которые имеют высшее юридическое образование и даже ученые степени по юриспруденции, в зале находилась и экс-генпрокурор Аида Салянова. И все они изучали римское право, на котором зиждется все законодательство страны. Один из его главных принципов: "Закон суров, но это закон".

Однако об этом напрочь забывают люди, которые по воле случая или судьбы оказались в рядах юристов. Сторонники Текебаева и Чотонова, его защита в своих стараниях как-то оправдать подсудимых используют не самые лучшие методы, опускаясь до откровенного беззакония.

Вчера, 19 июля, в суде произошел инцидент, который ярко показал натуру этих людей. Во время допроса свидетеля прокурор Джахонгир Ботобаев попросил сделать замечание Канатбеку Азизу. Он заявил, что присутствующий на процессе подсказывает свидетелю. Судья Эрнис уулу Айбек попросил Азиза выйти из зала суда. В ответ поднялось возмущение. Сторонники подсудимых стали уверять, что никто не подсказывал свидетелю. В итоге судья попросил выйти всех, а затем удалился сам. Но сторонники и защитники Текебаева начали возмущаться и вести себя как на митинге, забыв, что находятся в зале суда.

И ведь и адвокатам, и юристам из числа сторонников Текебаева прекрасно известно, что они просто демонстрируют неподчинение и неуважение суду своим поведением. В любой стране за такие дела судья своим решением, применив законы, наказал бы участников. И в нашем уголовном законодательстве предусмотрено наказание за неуважение к суду. Только вот судья Айбек Эрнис уулу проявляет высокую степень терпимости. Вероятно, это его позиция, и мы не можем осуждать его и проявлять неуважение, уподобляясь Текебаеву, его адвокатам и "болельщикам".

А может, прав Бекназаров, который достаточно нелестно отзывался об уровне знаний заслуженного юриста КР, когда защищал Акматбека Келдибекова в суде. "Омурбек Чиркешович, я не являюсь акаевским заслуженным юристом, как ты", – жестко среагировал Бекназаров на выпады Текебаева в СМИ. И далее Бекназаров окончательно утопил своего оппонента – лидера "Ата Мекена": "На протяжении 25 лет ты на деле на стороне власти, хотя прикрываешься шкурой оппозиции. Это твоя политическая находчивость, хитрость. Ты правильно сказал: "Мы с тобой хорошо знаем друг друга".

Стоит отметить, что, помимо откровенного неуважения к судье, в его адрес идут и угрозы, что можно расценивать как давление. Особо, конечно, отличились бывшие члены Временного правительства во главе с Розой Отунбаевой, которые пытались как-то запугать судью. Видимо, эти политики до сих пор мнят себя особой прослойкой общества, которая не может быть подсудна и может стоять над законом.

"Если бы мы не сделали революцию, вы бы так и продолжали работать в Финполиции и не сидели бы здесь сейчас. Всю эту клоунаду, которая называется судебным процессом, надо поскорее закончить. Вы Маевскому, гражданину другой страны, стелите красные дорожки здесь. Почему вы его не судите, почему вы держите нашего политического деятеля за решеткой? Я готовлю сейчас проект люстрации этих прокурорских работников. Судья и прокуроры, вы будет отвечать за все свои прегрешения, совершенные в прошлом", - заявила Отунбаева на суде.

Удивительно, если послушать Розу Исаковну, то революцию совершила группа оппозиционеров – будущих "временщиков", которая с утра до ночи стояла на площади под градом пуль, была мишенью для снайперов. А не много ли вы, госпожа Отунбаева, берете на себя? Революцию сделал народ, который восстал против беспредела режима Бакиевых. Это простые ребята, которые погибли от пуль снайперов, дали вам возможность прорваться во власть и бравировать на суде.

И если уж вы заговорили о люстрации, то вспомните, кто спустил на тормозах такую инициативу после апрельской революции? Вы и ваши соратники по Временному правительству. И чем отличается Текебаев от тех, кто за обвинения в совершении различных преступлений находится за решеткой? Ничем абсолютно. Он такой же гражданин страны, как и те, кто находится под следствием или является подсудимым. В Уголовном кодексе, к сведению Отунбаевой, не предусмотрены какие-то поблажки "политическим деятелям", несостоявшимся "отцам Конституции".

Самое удивительно – то, что Отунбаева и Ко везде говорят о том, что все равны перед законом, но когда дело касается лично них, начинают заниматься откровенной демагогией.

Думаю, что судья имел полное право после таких слов Отунбаевой применить все меры в рамках закона к экс-президенту переходного периода за попытку давления на суд.

Ну а если говорить о том, что происходило в суде 19 июля, то ничего неожиданного не произошло. Свидетели защиты так же гнули свое, мол, Текебаев не мог встречаться с Маевским, он чуть ли не святой и прочее, уже знакомое и неинтересное. Правда, два свидетеля дали показания, которые не прозвучали в унисон с показаниями других.

Юруслан Тешбаев сообщил, что покойный Талант Маматкеримов ему говорил, что хочет пролоббировать интересы Азата Базаркулова, чтобы ввести его во внешнее управление ЗАО "Альфа Телеком" в 2010 году. Тут вопрос остался открытым, перед кем хотел лоббировать Маматкеримов. Хотя из свидетельских показаний ясно, что покойный был близок к Текебаеву.

Бывший замглавы госадминистрации Ленинского района Бишкека Темир Эмилов сказал, что действительно встречал Текебаева и Чотонова в компании с Леонидом Маевским. Они ехали в "Супару".

"Но это было в августе 2010 года, и речь тогда шла о том, как Маевский должен свести Текебаева с депутатами российской Госдумы. Выборы в парламент близились", - сказал Темир Эмилов. И тут же добавил, что Текебаев с Маевским не уединялись, и никаких разговоров об 1 миллионе долларов не было.

Так, значит, была все-таки встреча в "Супаре", где, по словам Маевского, Текебаев заговорил о миллионе долларов США.

Азимбек Бекназаров заявил, что под его руководством Генеральная прокуратура страны выступила за национализацию ЗАО "Альфа Телеком". А Временное правительство во главе с Розой Отунбаевой подготовило соответствующий декрет. За реализацию декрета отвечало Министерство государственного имущества (ныне ФУГИ). А этот госорган в то время возглавлял Шералы Абдылдаев, который объявлен в розыск.

Он является одним из фигурантов уголовного дела по обвинению Омурбека Текебаева и Чотонова в коррупции. Ему заочно предъявили обвинение в коррупции. Первомайский районный суд объявил Абылдаева в розыск и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Показание каждого члена Временного правительства уже говорит о том, что эти люди реально чувствуют в деле Текебаева угрозу для себя, так как есть для этого основания.

Если окинуть взором некоторые эпизоды из прошлого, то много чего всплывает.

К примеру, эпизод с аудиозаписью разговора между Темиром Сариевым, который был министром финансов при Временном правительстве, и Азимбеком Бекназаровым по поводу 1 млн. долларов США. Эта запись стала причиной скандала. Вот что передавало радио "Немецкая волна" по горячим следам:

"После появления в Интернете компрометирующих аудиозаписей телефонных разговоров некоторых членов Временного правительства, они стали открыто обвинять друг друга в коррупции.

Противостояние внутри Временного правительства началось с появления в Интернете аудиозаписей телефонных разговоров некоторых членов этого правительства. В одной из них Азимбек Бекназаров, курирующий правоохранительные органы и суды, беседует с министром финансов Темиром Сариевым. Речь там якобы идет о том, как они могли бы списать один миллион долларов. В другой "прослушке" фигурируют Азимбек Бекназаров и первый зампред Временного правительства Алмазбек Атамбаев.

В этом разговоре Бекназаров грозится устроить новую революцию и обвиняет Атамбаева в получении взятки в размере 400 тысяч долларов за некое кадровое назначение. Затем появилась аудиозапись разговор Азимбека Бекназарова с губернатором Джалал-Абадской области Бектуром Асановым, где Бекназаров говорит, что готов задерживать тех, кто не станет ему подчиняться, и дает поручение Бектуру Асанову не слушать Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева при решении кадровых вопросов в регионе…

То, что эти разговоры действительно имели место быть, члены Временного правительства признали, правда, каждая сторона при этом придерживается своей версии. Так, глава минфина Темир Сариев заявил, что никакого хищения денег не было, а упомянутый один миллион долларов был выделен на спецоперацию по наведению порядка на юге республики. При этом, по словам Сариева, все бумаги были оформлены должным образом, и под ними стоят все необходимые подписи, включая подпись самого Атамбаева. По словам же Алмазбека Атамбаева, он не знает, куда делся этот миллион долларов, и никакую подпись под данным документом он не ставил.

Президент Кыргызстана переходного периода Роза Отунбаева, похоже, решила взять нейтралитет и попытаться примирить противоборствующие стороны. Она подтвердила слова Атамбаева, что он не присутствовал на заседании, где решилась судьба упомянутого миллиона. В то же время она подтвердила и слова Темира Сариева о том, что деньги были выделены на спецоперацию.

"Нам нужно было моментально реагировать, и мы на экстренном заседании правительства решили выделить наличные средства. Нам нужно было перекинуть на юг спецназ, военную технику", - сказала Роза Отунбаева. Данный миллион долларов, по словам Отунбаевой, был взят не из бюджета, а из средств, которые были конфискованы при обыске банковских ячеек, принадлежащих членам семьи Бакиева.

Однако первый зампред Временного правительства Алмазбек Атамбаев заявил, что необходимо провести судебные разбирательства по всем упомянутым фактам. "Роза Отунбаева как президент должна взять на себя ответственность и лично заставить того же генпрокурора возбудить уголовное дело. Если я виноват, то закрыть меня. Вышла запись разговора Бекназарова с Асановым, и это факт, Бекназаров там говорит, что на всех, кто его не послушает, он заведет уголовное дело", - сказал Алмазбек Атамбаев на встрече с журналистами.

Главу минфина Темира Сариева и куратора правоохранительных органов Азимбека Бекназарова Алмазбек Атамбаев обвиняет в попытке взять под тотальный контроль подведомственные им структуры и даже сравнил их с Максимом и Жанышем Бакиевыми".

А ведь вопрос о банковских ячейках так и повис. Хотя уже ставший президентом Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре возобновить следствие по этим скандальным фактам.

И трудно не согласиться с мнением политолога Марата Казакпаева. "Все бывшие политики, которые имеют в своей репутации темные пятна, сейчас пытаются заступиться за обвиняемого в коррупции и мошенничестве Омурбека Текебаева, потому что хотят вернуть старую коррумпированную систему", заявил Казакпаев ИА "K-News".

По его словам, на показания членов Временного правительства, приглашенных в суд в качестве свидетелей по делу обвиняемого в коррупции и мошенничестве лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева, надо смотреть шире, так как люди, которые дают показания, имеют темные пятна на своей репутации.

"Потому что при Атамбаеве старая коррумпированная система уходит в прошлое, в небытие. Все они, сплотившись, заступаются за Текебаева, чтобы остаться у власти, у властной кормушки. Поэтому начинают защищать Текебаева. Они же все коррумпированы, это касается и дороги Балыкчы – Корумду, когда был Сариев, сам Текебаев миллион брал, там и Отунбаева. В общем, все. Поэтому они стараются вернуть тот коррумпированный режим, который существовал в Кыргызстане на протяжении многих лет", – считает Казакпаев.

Политолог подчеркнул, что позиция членов Временного правительства относительно обвиняемого Текебаева становится в противовес борьбе с коррупцией, которая сейчас ведется в стране.

"Они как за соломинку пытаются ухватиться и защитить Текебаева. Нарынбаев уже отсидел за коррупцию, то есть все, у кого темное прошлое, пытаются заступиться за Текебаева. У них у всех темное прошлое, поэтому они и пытаются защищать Текебаева. Потому что старая система рушится, а они хотят остаться у кормушки, поэтому они стараются вернуть тот коррумпированный режим", – заключил Казакпаев.