Где запутался спикер ЖК? "Белая ворона" на съезде СДПК

Текст выступления Торага ЖК Чыныбая Турсунбекова на XVI съезде партии СДПК

Сегодняшний съезд имеет ключевое значение для судеб страны. Мы впервые идем на выборы президента не после революции и не в результате революции. Мы впервые намерены избрать президента в результате предусмотренной конституцией смены власти и в связи с завершением срока полномочий президента.

По сути дела, мы в этот раз будем голосовать не за или против находящегося у власти президента, и не чтобы формально закрепить второй или даже третий, как было у нас в истории президентский срок одного человека. Мы впервые будем голосовать за подтверждение курса, реализуемого нашей партией. Это, если хотите, не выборы того или иного человека, а референдум в поддержку того пути, на который встала страна в последние годы под руководством Алмазбека Атамбаева – курса на демократию, на стабильное развитие, на справедливость.

И в этом самый главный смысл, и значение предстоящих президентских выборов.

Наша партия идет на выборы не с популистскими обещаниями и фантастическими сказками о моментальном светлом будущем на другой день после выборов. Вместе с вами мы все эти непростые годы кропотливо работали, чтобы остановить развал страны, обеспечить стабильность и мирную жизнь. И я, как один из руководителей партии в эти годы, как глава фракции нашей партии в парламенте, а сейчас и спикер Жогорку Кенеша, хорошо знаю, какова была цена этой работы.

Мы на самом деле, спустя семь лет, уже живем в другой стране. И в этом повседневный труд ваш, всех членов нашей партии. И я считаю, что кто бы ни был избран президентом от нашей партии - наша первая общая задача - продолжить начатое.

В то же время, мне как никому другому видно, что если мы хотим оставаться ведущей политической силой страны, нужны серьезные изменения в самой партии.

И мне хорошо видно, что нужны серьезные изменения в стране, в работе государственных органов, Жогорку Кенеша, правительства.

Меняется сама повестка дня. Если раньше мы были партией – стабилизатором политической ситуации, хранителем устойчивости, гарантом невозврата к авторитаризму, То сейчас мы должны стать партией развития, партией надежды, партией будущего.

Победит и востребован народом и временем тот, кто будет формировать повестку будущего.Мы должны честно признать, что партия не успевала за актуальной повесткой дня, за тем, что делал президент Атамбаев, каков был запрос общества.

Нам нужны и в партии, и в стране – новые силы, с другим мышлением, с другим, современным подходом ко всем вопросам. Мы должны не отвергать, а наоборот опереться сейчас на молодежь, на новое поколение, дав им возможность двигаться вперед.

Наша главная задача – к парламентским выборам 2020 года партия должна преобразиться, избавится от балласта, от тех, кто шел в партию ради должностей и депутатских мандатов, за счет ресурсов партии делал себе карьеру, ничего не сделав для самой партии. А таких немало, вы знаете.

После того, как было принято решение политсовета о выдвижении кандидатуры Сооронбая Жеенбекова для участия в выборах от СДПК и после того, как я заявил о том, что тоже намерен баллотироваться на этот пост, было много всяких интерпретаций и суждений. Некоторые пытались представить дело так, как будто в партии есть раскол. Другие говорили о том, что два социал-демократа отнимут друг у друга голоса тех, кто поддерживает партию.

Я отвечу на это так: мы с вами в одном зале, мы вместе вырабатываем предвыборную программу, мы намерены плечом к плечу бороться за продолжение нашего общего дела. Какие еще нужны подтверждения тому, что никакого раскола в партии нет и не будет.

А насчет голосов скажу так: их будет вдвое больше, чем если пойдет один кандидат! Не всем нашим сторонникам нравится Турсунбеков, не всем нравится Жеенбеков. И у них теперь есть возможность выбора не только общего пути, но и кандидата, которого они больше поддерживают. К тому же у нас, как вы знаете, только половина избирателей вообще приходят голосовать. Теперь у них будет больше оснований пойти на выборы. Да и у нас есть реальный стимул побудить прийти на избирательные участки больше наших граждан.

Мне кажется, это уникальный случай подлинно демократического примера, который покажет наша партия всей стране.

Согласитесь, ни «Онугуу-Прогресс», ни «Ак-Шумкар», ни «Республика-Ата Журт», ни «Ата-Мекен», ни «Бутун Кыргызстан» в общем, ни одна другая партия просто не в состоянии выдвинуть никого, кроме их единственных лидеров. Это партии, по сути, одного человека, одного политического лидера. И кстати, в половине случаев - политического лидера, выросшего в рядах СДПК.

Я думаю, что мы вполне сможем, работая вместе и опираясь на результаты того, что сделано за эти годы – добиться такого результата, которого СДПК еще не имела.

Но сегодня уже мало делать то, что мы делали до сих пор. Период стабилизации закончен. Нужны серьезные, я бы даже сказал коренные шаги, кардинальные изменения в стране в целом, в работе государственных институтов.

Мы должны пересмотреть свое отношение и свое взаимодействие с теми, кого партия делегировала на государственные посты, в парламент, в правительство страны.

Я понимаю, что есть политические договоренности, но если мы ведущая партия, мы должны выдвигать в парламент и исполнительную власть сильных и ответственных профессионалов. И каждый наш депутат должен быть настоящим борцом, чего мы не видим, к сожалению.

Мы должны брать на себя ответственность за работу правительства. За эти годы, только вот сейчас его возглавляет наш представитель. Это конечно, удобно, ссылаться, что недоработал Бабанов, Сатыбалдиев, Оторбаев или Сариев. Но есть политика, а есть реальное управление страной, управление правительством, которое оставляет желать лучшего. Вот и получается, что президент вынужден решать многие вопросы за исполнительную власть. Мы должны брать на себя ответственность и спрашивать с тех, кого поддержала партия при назначении на те или иные посты. Ни один глава правительства или министр за эти годы не ответил за свою работу. Заменили на другого и все!!!

Как результат, в последние годы правительство не стало инициатором и не осуществило ни одной из необходимых реформ в экономике, социальной сфере. В лучшем случае – просто поддерживали существующий порядок, или беспорядок, не знаю, как лучше сказать.

Между тем, нам как воздух нужны реформы. И настало время, когда можно их осуществить. Нам сегодня нужен президент реформ. Нам сегодня нужно правительство реформ.

Я полагаю, что нам надо продолжать начатое движение в сторону развития парламентаризма и четкого разделения полномочий всех ветвей власти. Конечно, президент не должен подменять другие ветви власти. Наоборот – его обязанность обеспечить на деле независимость, самостоятельность и укрепление всех ветвей власти. Именно в этих целях были инициированы изменение в конституцию, позволяющие сделать существенный шаг к самостоятельности и ответственности каждой из ветвей власти. Задачей президента теперь будет добиваться, чтобы эта система заработала в полном соответствии с нынешней конституцией в ее обновленном виде.

Чтобы у нас был Жогорку Кенеш, реально представляющий интересы народа и ответственный перед своими избирателями. Чтобы у нас было дееспособное и ответственное правительство, обеспечивающее жизнедеятельность граждан и государственных институтов. Чтобы у нас была независимая, объективная, справедливая система защиты прав граждан на основе закона.

Другая важнейшая миссия – сохранять стабильность в стране, крепить национальное единство, межэтническое согласие, нравственный фундамент народа. Как человек, занимавшийся в прошлом бизнесом вплотную, я хорошо знаю, как пагубно могут влиять деньги на общественную нравственность и как опасно ставить интересы своего бизнеса выше интересов страны, интересов народа. Мы должны не только устоять в этот переходный к рынку период от соблазнов жёсткой конкуренции, разделения людей, которые несет с собой рыночная экономика, но и восстановить наши исконные национальные ценности совместной, общинной жизни, взаимопомощи, сохранить нравственность.

И это, как я полагаю, - одна из важнейших миссий именно президента страны, который по своему статусу работает непосредственно с народом, с гражданским обществом, со всеми политическими силами, отвечая за гармонию их усилий и за концентрацию их на достижении стратегических целей нации. Президент должен быть гарантом единства нации и гарантом ее будущего.

И конечно же, вне поля зрения президента не должны оставаться вопросы повседневной жизни простых людей, всех слоев общества. Президент – своего рода камертон общественного здоровья, состояния нации, чуткий резонатор нужд и проблем жизни общества. И в этой своей роли он должен быть и совестью, и тревогой, и болью своего народа, побуждая государственные структуры работать честно и ответственно, служить людям, добиваться улучшения их жизни, обеспечения их безопасности на всех уровнях: от личной, каждого человека, каждой семьи – до национальной и государственной.

Если же говорить о движении вперед, о необходимых реформах, то я бы в первую очередь связал их с человеком, с его жизнью, возможностью работать и жить достойно и в достатке.

Завтрашний мир будет миром интеллекта и потому нет важнее задачи, чем образование, чем формирование нового поколения кыргызстанцев, способных жить в меняющемся, все более сложном мире, сохраняя свою национальную идентичность, свою культуру, язык, свою веру.

Реформы в образовании, управлении здоровьем, наращивание духовного и интеллектуального потенциала нации – это важнейшие задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие годы и десятилетия. Именно они будут в основе разрабатываемой сейчас Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы.

Другой важнейшей задачей будет изменение характера нашей экономики. Она должна быть ориентирована на развитие, на рост, на обеспечение занятости людей, желательно в своей стране, а не на чужбине. Это означает, что нужно продолжить те реформы, которые были начаты в девяностых годах, но потом остановились. Создание благоприятной бизнес-среды, инвестиционного климата, прозрачности границ для наших товаров и услуг – это задачи государственных органов, которые сегодня выполняются очень плохо.

Мы должны быстро и энергично поменять ситуацию, в полной мере использовать потенциал ЕАЭС, возможности сотрудничества с Европейскими странами и США, двигаться по пути развития экономических отношений с нашими ближайшими соседями по региону и с Китайской народной республикой.

Таковы в общих чертах мои представления о миссии президента и о том, что он должен сделать на этом посту, когда народ доверит ему эту работу. Они, конечно, будут в детально проработанном виде представлены в предвыборной программе. Такие проработки есть и они должны быть донесены до каждого!