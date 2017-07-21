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Бокс: рефери из Кыргызстана стала судьей континентального уровня

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Гулиза Авазова

Девушка-рефери из Кыргызстана Назира Рахатова стала судьей континентального уровня по боксу. Об этом "ВБ" сообщили в Федерации бокса Кыргызстана.

Как уточняется, Рахатова успешно сдала экзамены на официальном международном турнире в Атырау (Казахстан). Свой сертификат на судью-рефери "AIBA 2 звезды" она получила из рук президента федерации Абдибакыта Халмурзаева.

Отметим, категория "AIBA 2 звезды" дает право обслуживать не только международные состязания, но и континентальные чемпионаты, в том числе и Азии.

Как сообщил "ВБ" председатель судейской коллегии федерации и обладатель категории "AIBA 3 звезды" Мукаш Ырсалиев, на международном турнире еще двое судей из Кыргызстана сдавали экзамен на "2 звезды" – это Жамиля Боркоева и Абдумалик Айтиев.

Оба успешно прошли экзамен, уведомление об этом пришло на днях от судейского комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

"Жамиля Боркоева сдала экзамен на "отлично", поэтому AIBA разрешила в короткие сроки, а это составляет 12 месяцев, сдать экзамен на "3 звезды". Думаю, это отличная новость для судейства Кыргызстана", – заметил он.

Первыми серьезными состязаниями в качестве обладателя "2 звезд" Назиры Рахатовой станет чемпионат Азии среди юношей, который пройдет с 1 по 8 августа на Филиппинах.

Напомним, ранее в Кыргызстане не было судьи, имеющего "2 звезды". В последний раз, точнее, в 2014-м году, десять судей сдавали экзамен на категорию "AIBA 1 звезда", которая позволяет обслуживать региональные турниры. Тогда из десяти девять стали "судьями-международниками".

URL: http://www.vb.kg/363561
Теги:
бокс, судья, чемпионат
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