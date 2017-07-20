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Подозреваемого в убийстве кыргызстанца во Владивостоке заключили под стражу

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Айдана Абдуваитова

Во Владивостоке в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве кыргызстанца, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете Приморского края.

По факту убийства 18-летнего охранника магазина, гражданина КР, во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является 52-летний местный житель. Мужчина работал врачом и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"В его квартире был проведен обыск, обнаружены и изъяты вещи, в которые подозреваемый мог быть одет в момент убийства. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники полиции. По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, инцидент произошел 16 июля примерно в 19.00 в одном из магазинов Владивостока. У кассы скопилась очередь, и один из покупателей решил уйти, не оплатив покупки. Охранник догнал злоумышленника и услышал в свой адрес угрозы. На улице сотрудник службы безопасности попросил вернуть товар, между мужчинами возникла словесная перепалка, и покупатель ударил охранника ножом в грудь. Нападение зафиксировано на видеокамеру магазина. От полученных ран молодой человек скончался на месте. Подозреваемый пытался сбежать из города, но его поймали.

URL: http://www.vb.kg/363562
Теги:
Россия, соотечественники, убийство
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