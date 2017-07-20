Всемирный день шахмат: в Бишкеке прошел турнир с участием более 100 детей

В преддверии Международного дня шахмат вчера, 19 июля, в отеле "Жаннат" в Бишкеке прошел детский турнир по шахматам.
Как сообщается, соревнование было также посвящено 25-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией. За награды боролись более 100 детей в пяти возрастных категориях.
На открытии турнира присутствовали директор общественного фонда "Мы - соотечественники" Александр Никсдорф, президент федерации Милан Турпанов и вице-президент Алмаз Кененбаев.
По итогам состязаний победителей и призеров среди мальчиков определили в пяти возрастных категориях, девочки разыграли четыре комплекта медалей.
В итоге победителями турнира в своих категориях стали Наиль Алыбаков, Алишер Женишбеков, Бекнур Сатыбалдиев, Элдияр Орозбаев, Алмаз Съездбеков, Айнура Исаева, Айжан Съездбекова. Нурай Советбекова завоевала золото в двух возрастных категориях.
Начиная с 1966 года во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ - Всемирной шахматной федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в 1924 году.
ФИДЕ – международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодняшний день её членами являются 170 национальных федераций. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие этой интеллектуальной игры по всему миру, а также на пропаганду, подъем уровня шахматной культуры и знаний.