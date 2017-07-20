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Китайский легкоатлет обогнал истребитель с российским двигателем

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Китайский спринтер Чжанг Пейменг обогнал истребитель Военно-воздушных сил КНР J-10 Chengdu на стометровке. Видео было опубликовано на YouTube-канале TwoCents Patriot.

Со старта 30-летний легкоатлет вырвался вперед, однако к финишу истребитель четвертого поколения с российским двигателем АЛ-31ФЛ "Сатурн-Люлька" максимальной тягой в 12,5 тонны сократил отставание. Чжанг Пейменг, чей лучший результат на 100-метровке составляет 10,21 секунды, опередил самолет на долю секунды.

Чжанг Пейменг – один из лучших спринтеров Китая. В 2015 году он завоевал серебро на чемпионате мира в Пекине в эстафете 4 по 100 метров.

URL: http://www.vb.kg/363566
Теги:
Китай, легкая атлетика, спорт
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