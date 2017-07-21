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На международном кинофестивале в Монреале покажут фильм о Саякбае Каралаеве

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Айдана Абдуваитова

Фильм "Саякбай. Гомер XX века" отобран к участию в международном кинофестивале в Монреале. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

Кинофорум в Монреале пройдет с 24 августа по 4 сентября. Кыргызстанский фильм будет участвовать в основном конкурсе.

Лента рассказывает историю встречи манасчы с писателем Чынгызом Айтматовым, которая стала значимым событием в культурной жизни страны и лично для каждого из них.

Продюсером фильма является Саматбек Ибраев, режиссером-постановщиком - Эрнест Абдыжапаров.

Роль манасчы Саякбая Каралаева в разные периоды жизни исполняют актеры Марат Жанталиев (Саякбай в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (взрослый Саякбай) и 8-летний манасчы Умот Болот уулу (Саякбай в детстве). Роль Чынгыза Айтматова исполнил сын писателя Эльдар Айтматов.

URL: http://www.vb.kg/363567
Теги:
кино, Манас, Чингиз Айтматов
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