На международном кинофестивале в Монреале покажут фильм о Саякбае Каралаеве

Фильм "Саякбай. Гомер XX века" отобран к участию в международном кинофестивале в Монреале. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

Кинофорум в Монреале пройдет с 24 августа по 4 сентября. Кыргызстанский фильм будет участвовать в основном конкурсе.

Лента рассказывает историю встречи манасчы с писателем Чынгызом Айтматовым, которая стала значимым событием в культурной жизни страны и лично для каждого из них.

Продюсером фильма является Саматбек Ибраев, режиссером-постановщиком - Эрнест Абдыжапаров.

Роль манасчы Саякбая Каралаева в разные периоды жизни исполняют актеры Марат Жанталиев (Саякбай в пожилом возрасте), Бактыбек Нурмат уулу (взрослый Саякбай) и 8-летний манасчы Умот Болот уулу (Саякбай в детстве). Роль Чынгыза Айтматова исполнил сын писателя Эльдар Айтматов.