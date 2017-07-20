Назначен председатель новой Государственной судебно-экспертной службы

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, подписал распоряжение, согласно которому Кайрат Абдрахманович Мусаев назначен председателем Государственной судебно-экспертной службы при ПКР. Об том сообщает пресс-служба правительства КР.

Государственная судебно-экспертная служба образована постановлением правительства Кыргызской Республики № 432 от 14 июля 2017 года во исполнение указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики".

Ранее на заседании совета обороны было принято решение о целесообразности создания в республике единого судебно-экспертного органа, который должен объединить экспертные подразделения Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.