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Назначен председатель новой Государственной судебно-экспертной службы

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, подписал распоряжение, согласно которому Кайрат Абдрахманович Мусаев назначен председателем Государственной судебно-экспертной службы при ПКР. Об том сообщает пресс-служба правительства КР.

Государственная судебно-экспертная служба образована постановлением правительства Кыргызской Республики № 432 от 14 июля 2017 года во исполнение указа президента КР "О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики".

Ранее на заседании совета обороны было принято решение о целесообразности создания в республике единого судебно-экспертного органа, который должен объединить экспертные подразделения Министерства юстиции, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

URL: http://www.vb.kg/363569
Теги:
назначение, Сооронбай Жээнбеков
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