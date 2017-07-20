Челябинцы заинтересованы возродить школьный туризм на Иссык-Куле

Кыргызстан и Челябинская область расширяют сотрудничество в сфере оздоровительного, культурного и спортивного туризма

Сегодня, 20 июля, Министерство культуры, информации и туризма КР с официальным визитом посетила делегация Челябинской области во главе с первым заместителем министра культуры данного российского региона Григорием Цукерманом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита состоялся круглый стол с участием кыргызской и российской сторон, на котором представители профильных министерств и туристические операторы обсудили между собой вопросы развития сферы туризма между Кыргызстаном и Челябинской областью.

Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов подчеркнул, что Кыргызстан – это страна небесных гор и Великого Шелкового пути, а Челябинскую область кыргызстацы знают как край озер.

В свою очередь Григорий Цукерман отметил, что Челябинск чем-то похож на нашу республику, есть горы и озера, а народ гостеприимный: "У Кыргызстана и Челябинской области много общего, много точек соприкосновения".

Далее перед гостями с презентациями выступили представители Ассоциации курортов КР. Было отмечено, что Кыргызстан не ограничивается приемом туристов на озеро Иссык-Куль, в настоящее время активно возрождаются другие виды туризма, имеются все необходимые ресурсы для активного отдыха и создаются условия для рафтинга, треккинга, велотуров и конных туров.

Также делегатам из Челябинска рассказали о возможностях этнотуризма. С каждым годом все больше туристов располагаются с уютом в оборудованных юрточных городках посреди красочной и живописной природы республики.

Кыргызстанские туроператоры предложили рассмотреть российской стороне вопрос возрождения школьного туризма, отметив, что для этого имеются все условия. Представители Министерства культуры Челябинска ответили согласием на это, подчеркнув актуальность данного направления в туризме.

В свою очередь Цукерман рассказал, что между Челябинском и Бишкеком осуществляется раз в неделю прямой рейс. Преимущественно сибиряки пользуются 6-10-дневными турами на Иссык-Куль.