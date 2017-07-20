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Самолет Lufthansa вынужденно сел в турецком аэропорту из-за жары

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Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в иракский город Эрбиль, вынужденно сел в аэропорту Анкары из-за чрезмерной жары в пункте назначения. Об этом сообщает портал Hessenschau.

Инцидент произошел во вторник, 18 июля. Лайнер Airbus A320 со 118 пассажирами на борту вылетел в Ирак из Франкфурта-на-Майне. Когда выяснилось, что температура воздуха в Эрбиле на момент прибытия самолета должна была превысить 45 градусов, пилоты приняли решение прервать полет.

Лайнер приземлился в аэропорту турецкой столицы, где была произведена его дозаправка. После этого он вернулся во Франкфурт. В Эрбиль пассажиров немецкой авиакомпании доставили на следующий день, 19 июля.

Согласно нормам безопасности Lufthansa, допустимая температура для полета лайнера не должна превышать 44 градуса. В слишком горячем воздухе подъемная сила самолета уменьшается, что угрожает безопасности транспортного средства и его пассажиров.

В июне в аэропорту американского города Финикс в штате Аризона за один день были отменены 50 рейсов. Причиной также стала жаркая погода.

URL: http://www.vb.kg/363574
Теги:
авиация
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