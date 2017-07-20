Состояние строителя, упавшего с высотки в "Джале", улучшилось

Состояние мужчины, который 19 июля упал с 9-этажного строящегося дома в микрорайоне "Джал", улучшается. Об этом "ВБ" сообщил главный врач БНИЦИТО Алмаз Кубатбеков.

Он заявил, что состояние пациента сегодня намного лучше, чем вчера, отмечается положительная динамика. У мужчины сломаны ребра, ушибы и ссадины, но в целом состояние хорошее. В настоящий момент больного перевели в общее отделение.

О выписке говорить пока рано, пострадавшего будут наблюдать на протяжении 3-4 дней.

Напомним, вчера в Бишкеке в строящемся доме на пересечении Южной магистрали с улицей Баха упали строители. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел примерно в 13.00. Во время отделки дома №77 в верхнем "Джале" оборвался трос. Один из рабочих погиб на месте, второго доставили в реанимацию.