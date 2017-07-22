У пенсионерки требуют 15 тысяч сомов, чтобы перенести мусорные баки от окон

В Бишкеке активно ведется работа по установке мусорных площадок. Бесспорно, инициатива благая, вот только в отдельных случаях эти самые площадки ставят прямо напротив окон жилых домов, пренебрегая всеми санитарными нормами.

Так, в редакцию "ВБ" обратилась читательница, проживающая по улице Коммунаров, 114, на пересечении с улицей Минской, с просьбой разобраться, почему возле ее дома без ее согласия подготовили территорию под мусорные баки. Людмила Радько рассказала, что 11 июля практически у нее под окнами установили металлическую конструкцию. Как выяснилось позднее, предназначена она для сбора мусора.

Пенсионерка просила чиновников, контролирующих процесс возведения конструкции, установить мусорку в другом месте. Но от всех получила один ответ – что земля муниципальная, и она ничего не добьется, так как проект уже утвержден.

И это притом что квартальная, со слов Людмилы Радько, не давала никакого заявления на установку мусорных контейнеров возле дома пенсионерки.

Затем женщина обратилась к заместителю начальника МТУ №14 Азату Толокулову, который пообещал решить проблему. Но уже через неделю рабочие установили площадку под мусорные баки.

"Никто у меня никакого согласия не брал, у них нет никаких документов. Я пришла смотрю, слой земли снят, думали мы с соседями, что это такое. Решили, что, наверное, это остановка, так как это угловой дом. Но никто до последнего не догадывался, что это будет. Сейчас тут ставят помойку, а у меня окна от нее на расстоянии шести метров. Звоню в Санэпидстанцию, там мне говорят, что в 20 метрах только можно ставить от жилых зданий, в исключительных случаях – в девяти", - рассказала Людмила Радько.

Однако, вызвав бригаду специалистов из Санэпидемстанции, пенсионерка услышала другой ответ. Что здесь все подписано несколькими службами, и они ничем не могут помочь, сетует пенсионерка.

Что касается необходимости в установке контейнеров, то ее нет. Вблизи от этого места находятся еще три подобные площадки, где уже стоят контейнеры. И там претензий никто не предъявляет, так как установлены они по санитарным нормам.

Спустя некоторое время пенсионерке все же удалось уговорить проектировщиков внести поправки. Те охотно согласились, но их одобрение будет стоить женщине определенную сумму денег.

"Потом был составлен акт о том, что якобы можно перенести контейнеры на 15 метров и поставить не под моими окнами, а возле моего огорода. Меня свели с подрядчиками, они прилюдно запросили за перенос 15 тысяч сомов. Я сказала, что у меня таких денег нет, можно я накоплю. И в конце концов мне сказали, что либо я плачу деньги, либо я буду должна еще больше платить за перенос", - сказала Людмила Радько.

В свою очередь в МТУ №14 пояснили, что земля, на которой будет установлена площадка под мусорные контейнеры, муниципальная, и решать, что на ней устанавливать, – работа специальной комиссии. И они не обязаны спрашивать у граждан разрешения на установку контейнеров напротив их домов, так как стопроцентно все будут против.

"Было распоряжение: если найдется подходящее место, то перенос будет совершен. Если нет, то останется. Комиссия так решила, и это не обсуждается. Насчет платы за демонтаж – все вопросы к подрядчику. 21 июля на месте работала еще одна комиссия, если она даст разрешение, то перенесем. Там рядом есть место, но там хозяин категорически против. Само собой, за работу нужно будет заплатить, сумма пока неизвестна" , - сказал заместитель начальника МТУ №14 Азат Толокулов.

Стоит отметить, что эта проблема назрела во многих районах города. Конечно, мусорные контейнеры – это хорошо, но почему при их монтаже не учитываются элементарные нормы санитарии?