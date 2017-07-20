В компании "Алтынкен" назначили нового генерального директора

В ОсОО "Алтынкен", разрабатывающей золоторудное месторождения Талды-Булак Левобережный, сменился генеральный директор. Об этом сообщил горно-металлургический профсоюз Кыргызстана.
Вчера, 19 июля, вступил в должность новый генеральный директор ОсОО "Алтынкен" Жан Хуа Хвей. Соответствующее решение было принято на совете директоров. Новый руководитель компании Жан Хуа Хвей – гражданин КНР 1978 года рождения. После окончания Политехнического института проработал на предприятиях корпорации Zijin в различных должностях, преимущественно в сфере промышленной безопасности и охраны труда.
В горно-металлургическом профсоюзе отметили, что предыдущий гендиректор Ли Фэн как опытный руководитель и профессиональный производственник смог в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемы и вывел предприятие на уровень рентабельности и самоокупаемости.
"С лета прошлого года предприятие работает стабильно. В 2016 году было произведено 1200 кг золота. На предприятии трудятся около 1000 человек, более 90% из которых – граждане Кыргызстана. Коллективный договор исполняется в полной мере, зарплата работникам
выплачивается своевременно, без задержек. Работники обеспечены специальной одеждой, спецобувью, качественным трехразовым питанием", - отметили в профсоюзе.
Месторождение Талды-Булак Левобережный разрабатывает компания "Алтынкен", которая на 40% принадлежит ОАО "Кыргызалтын" (100% акций принадлежит правительству КР) и на 60% – китайской Superb Pacific Limited, дочерней компании крупнейшего в КНР разработчика недр Zijin Mining.