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В компании "Алтынкен" назначили нового генерального директора

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Айдана Абдуваитова

В ОсОО "Алтынкен", разрабатывающей золоторудное месторождения Талды-Булак Левобережный, сменился генеральный директор. Об этом сообщил горно-металлургический профсоюз Кыргызстана.

Вчера, 19 июля, вступил в должность новый генеральный директ­ор ОсОО "Алтынкен" Жан Хуа Хвей. Соответствующее решение было принято на совете директоров. Новый руководитель компании Жан Хуа Хвей – гражд­анин КНР 1978 года рождения. После окончания Политехническо­го института прорабо­тал на предприятиях корпорации Zijin в различных должно­стях, преимущественно в сфере промышленн­ой безопасности и охраны труда.

В горно-металлургическом профсоюзе отметили, что предыдущий гендиректор Ли Фэн как опытный руководитель и профессиона­льный производственн­ик смог в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемы и вывел предприятие на уровень рентабельности и самоокупаемости.

"С лета прошлого года предприятие работа­ет стабильно. В 2016 году было произведено 1200 кг золота. На предприятии трудятся около 1000 человек, более 90% из которых – граждане Кыргызста­на. Коллективный дог­овор исполняется в полной мере, зарплата работникам

выплачив­ается своевременно, без задержек. Работн­ики обеспечены специ­альной одеждой, спец­обувью, качественным трехразовым питанием", - отметили в профсоюзе.

Месторождение Талды-Булак Левобережный разрабатывает компания "Алтынкен", которая на 40% принадлежит ОАО "Кыргызалтын" (100% акций принадлежит правительству КР) и на 60% – китайской Superb Pacific Limited, дочерней компании крупнейшего в КНР разработчика недр Zijin Mining.

URL: http://www.vb.kg/363579
Теги:
горнодобывающий сектор, Талды-Булак Левобережный
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