Прокуратура раскрыла преступление в отношении экс-директора "Кыргызкурал"

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора государственного предприятия "Кыргызкурал" при Министерстве обороны КР Д. Б. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 171 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 350 ("Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Следствием установлено, что в январе 2014 года Д.Б., находясь в должности руководителя вышеуказанного предприятия, без каких-либо оснований и указания сроков по расходно-кассовому ордеру из кассы предприятия получил наличные денежные средства в сумме 964 тысяч сомов, якобы предназначенные для заключения контракта с ООО НПК "Оптолинк" (Россия).

В оправдание полученных в подотчет денежных средств Д.Б. в мае 2014 года предоставил копии фиктивных платежных документов. Однако согласно официальному ответу данной компании вышеуказанные денежные средства в кассу не вносились.

Также установлено, что Д. Б. в 2013–2014 гг. незаконно производил выплату премий и заработной платы отдельным сотрудникам ГП "Кыргызкурал".

По результатам расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Бишкек.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.