Прокуратура: Дело начальника склада ГПС по продаже оружия направлено в суд

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению начальника склада войсковой части Государственной пограничной службы КР К.У. в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Следствием установлено, что К.У. в период с апреля 2012 года по октябрь 2016 года присвоил и растратил закрепленные за ним материально-технические средства на сумму 1 млн 467 тыс. 923 сома.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен частично – на сумму 570 тыс. 600 сомов. На оставшуюся сумму 897 тыс. 323 сома внесено исковое заявление в суд.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения в Ленинском районном суде города Бишкек.