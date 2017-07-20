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Прокуратура: Дело начальника склада ГПС по продаже оружия направлено в суд

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ВБ

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению начальника склада войсковой части Государственной пограничной службы КР К.У. в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Следствием установлено, что К.У. в период с апреля 2012 года по октябрь 2016 года присвоил и растратил закрепленные за ним материально-технические средства на сумму 1 млн 467 тыс. 923 сома.

В ходе следствия причиненный ущерб возмещен частично – на сумму 570 тыс. 600 сомов. На оставшуюся сумму 897 тыс. 323 сома внесено исковое заявление в суд.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения в Ленинском районном суде города Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/363582
Теги:
Погранслужба, прокуратура, суд, хищение
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