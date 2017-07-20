Атамбаев: Представители алтайской цивилизации могут укрепить мир в Евразии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 июля, в государственной резиденции "Ала-Арча" принял участие в международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", организованном по его инициативе, и выступил с речью.

Глава государства отметил, что для кыргызов "проведение крупного международного форума важно потому, что Алтай – это территория, на которой протекала значительная, неотъемлемая часть истории кыргызского народа".

"Для каждого кыргыза являются святыми слова "Алтай", "Ала-Тоо", "Манас", "Эне-Сай". Кыргызы на протяжении веков и по сей день проживают на огромных пространствах от Эне-Сая и северо-западной Монголии до Тенир-Тоо, в Ферганской долине и на Памире, в горах Ала-Тоо и в Синьцзяне", - сказал президент, отметив, что сегодня в доме приёмов с символичным названием "Энесай" собрались учёные – антропологи, этнологи, археологи, лингвисты, исследователи фольклора – и представители общественности из 12 стран.

На форуме также с приветственной речью выступили глава Республики Башкортостан РФ Рустем Хамитов, президент Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Иван Белеков и председатель Государственного собрания Республики Саха (Якутия) РФ Александр Жирков.

В работе форума принимают участие более 100 ученых – алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего, дальнего зарубежья и Кыргызстана.

Текст выступления главы государства Алмазбека Атамбаева:

Уважаемые участники форума!

Дорогие гости!

Разрешите поздравить вас с началом работы международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи"!

Отмечу, что работа по подготовке к проведению на кыргызской земле данного международного форума продолжалась несколько лет. Рад, что сегодня в доме приёмов с символичным названием "Энесай" собрались учёные – антропологи, этнологи, археологи, лингвисты, исследователи фольклора – и представители общественности из 12 стран.

Для нас, кыргызов, проведение крупного международного форума важно потому, что Алтай – это территория, на которой протекала значительная, неотъемлемая часть истории кыргызского народа.

Для каждого кыргыза являются святыми слова "Алтай", "Ала-Тоо", "Манас", "Эне-Сай". Кыргызы на протяжении веков и по сей день проживают на огромных пространствах от Эне-Сая и северо-западной Монголии до Тенир-Тоо, в Ферганской долине и на Памире, в горах Ала-Тоо и в Синьцзяне.

Этноним "кыргыз" сохранился до сегодняшних дней на всей этой территории в виде названия гидронимов и топонимов. У многих родственных алтайских народов он встречается в виде названий родов, в то же время названия кыргызских родов можно найти в родословных многих народов. Все это – свидетельства о периоде Великого Кыргызского каганата, когда наши предки создали могущественное государство, объединив вокруг себя разные племена и народы.

Изучение таких значимых этапов истории наших народов может стать предметом для реализации совместных межгосударственных проектов. Подобных тем и малоизученных пластов достаточно в истории каждой из наших стран.

Уважаемые участники форума!

В ходе многовековой эволюции алтайская семья языков разделилась на различные ветви и группы языков. Кыргызы относятся к тюркской ветви, поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы сказать несколько слов о тюркских языках и, конечно же, о пантюркизме. Причём сказать как президент страны и как человек, который сам был увлечён этой идеей и который очень любит Турцию и братский турецкий народ.

Как вы знаете, идея пантюркизма была рождена в Российской империи татарскими дворянами Исмаилом Гаспринским и Юсуфом Акчуриным. Причём первоначально эта идея была ориентирована на идеалы евразийства – союза тюркских и славянских народов, носила пророссийский характер.

Вот что писал Исмаил Гаспринский: "…пока русские границы, как наследие татар, не дойдут до исторических естественных пределов их поселений, они не могут быть прочны".

Но, по иронии судьбы, со временем пантюркизм приобрел резко выраженный антироссийский характер, а перепады во взаимоотношениях России и Турции, разные геополитические интересы великих держав мира стали самым негативным образом отражаться на тюркоязычных народах бывшей Российской империи, на их истории и культуре, на их языках, на их судьбах.

Возьмём для примера историю с многострадальным алфавитом тюркоязычных народов бывшего СССР. Если в период добрососедских отношений между Турцией и Советским Союзом народы Туркестана перешли от арабского алфавита к латинице в 30-е годы прошлого столетия, то после охлаждения дипломатических связей был совершён резкий переход к кириллице.

В итоге наши народы потеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории и даже просто возможность для простых людей прочитать, понять то, что писали их предки, отцы и деды, на арабском и латинском алфавитах.

Разрыв с прежним алфавитом означает и разрыв с прошлым народа. В Центральной Азии сам отход от арабского алфавита к латинице, а затем к кириллице означал разрыв с великим прошлым: наследием Золотого века Центральной Азии – трудами Ибн Сины, Аль-Хорезми, Аль-Бируни, Юсуфа Баласагуни, Аль-Фараби, творивших на арабском алфавите, с великим наследием Бухары, Самарканда, Баласагына, Узгена, Самарканда, Фараба и Тараза.

Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и всей Евразией. Чынгыз Айтматов, Мухтар Ауэзов – целые плеяды наших учёных и писателей творили на кириллице, и она их устраивала.

После развала СССР история снова повторяется, но уже с обратным креном. Независимые Азербайджан, Туркменистан перешли на латиницу, Узбекистан переходит, Казахстан тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит.

Каждый раз стремлению сменить алфавит даётся новое объяснение. Вот, например, такая причина: латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы? Разве мешают иероглифы развиваться экономике Китая? И в то же время разве латинский алфавит, принятый в ряде стран Африки, помог им преодолеть бедность?

Не убеждает и попытка объяснить переход к латинице возможностью объединить тюркские народы, создав единый общий язык – "ортак дил". Ведь за сотни веков турецкий язык уже в 19-м веке был мало похож на язык тюркских каганов Алтая.

Да и назывался он тогда "османлы", как и положено языку Османской империи. И хотя Мустафа Кемаль Ататюрк провёл языковую реформу и попытался восстановить язык тюрков, эта затея не удалась, так как к тому времени в турецком языке уже было более 70% арабских и персидских заимствований.

Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу. И с ними мы могли бы вместе возродить наш праязык, взаимно обогатить наши языки древними словами, которые сохранились у одних народов и уже забыты у других.

Ведь именно у наших народов черпала новые слова Турция в период своей языковой реформы. Сегодня эти народы намного больше нуждаются в нашей помощи и поддержке.

И постепенный переход на латиницу не объединяет, а наоборот, отдаляет наши народы. Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод "разделяй и властвуй", который использовался против наших народов и в Российской империи, и в СССР.

К сожалению, для этого нередко использовались и учёные. Возьмём, к примеру классификацию тюркских народов по группам. В одной из них алтайский, кыргызский, казахский, каракалпакский, татарский и башкирский находятся в кыпчакской группе. Узбекский и уйгурский – в карлукской группе. Но – внимание! – есть ещё и отдельно киргизская группа, в составе которой есть хакасы и шорцы, но нет самих киргизов!

Хотя все эти народы должны быть, конечно, в одной группе, потому что их представители могут практически свободно общаться между собой на родных языках без переводчиков.

Уважаемые участники форума!

У алтайских народов России, потомков енисейских кыргызов, очень непростая судьба. После падения Кыргызского каганата и потери государственности кыргызы, оставшиеся на Алтае, Енисее, пережили страшные столетия, пережили войны, гнет различных завоевателей, истребление и ассимиляцию.

Алтайские народы нуждаются в особом отношении и заботе со стороны государства. Это имидж России. Они имеют право знать свой язык, свою историю, своих предков. И для этого надо создавать все условия.

Но когда мы три года назад попросили разрешить установить памятник Великому Манасу и кагану Барсбеку, то получили отказ от руководителей Республики Алтай и Республики Хакасия РФ.

Почему так произошло? Потому что до сих пор аукаются те времена, когда по принципу "разделяй и властвуй" не стеснялись противопоставить енисейских кыргызов – алтайцев и хакасов – кыргызам Ала-Тоо. Для этого некоторыми советскими учёными были даже придуманы различные псевдонаучные теории.

И видимо, застарелый дух этого времени еще не выветрился из кабинетов местных властей. Дух недоверия и подозрительности. Хотя бояться надо не истории и исторических памятников. Бояться надо беспамятства и искажения истории.

Уважаемые участники форума!

Алтай – одна из колыбелей человеческой цивилизации, прародина финно-угорских, тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского, японского и других народов. Данные археологических раскопок, этнографических экспедиций, результаты изучения фольклорных и письменных источников напоминают об общих корнях этих народов.

Начиная с эпохи бронзового века археологические памятники свидетельствуют об общности хозяйственно-культурного уклада, антропологическом сходстве народов – наследников алтайской цивилизации.

Народы алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии на севере до Турции и Ирана на юге, от Венгрии и Карелии на западе до Японии и Кореи на востоке. И, конечно же, населяют собственно Алтай, Урал, Поволжье, Центральную Азию, Монголию и значительные регионы Китая. Вместе с народами России и Китая эти территории образуют громаднейший географический и историко-культурный регион, даже своего рода "континент" Евразия.

Я не просто "приплюсовал" к народам алтайской языковой семьи народы России и Китая. Наши народы имеют общую историю, теснейшие культурные и социальные связи. Более того, их связывает и кровное родство. Не зря же в России говорят: "Если хорошо поскрести русского, то вылезет татарин".

Среди народов алтайской языковой семьи мы найдём почти все религии – от шаманизма до буддизма, от христианства до ислама. Здесь и европейцы, и азиаты. И если мы сможем подвинуть народы алтайской языковой семьи к сотрудничеству, культурному взаимопониманию и объединению, то в будущем это даст толчок к миру и согласию между всеми народами мира.

В наше непростое время, когда народы мира хотят вновь столкнуть между собой по религиозным, расовым, этническим признакам, по цвету кожи, разрезу глаз, религиозным убеждениям, именно народы алтайской языковой семьи являются наглядным примером и доказательством кровного родства и общего происхождения всех людей на планете Земля.

Алтаистика как наука, а в политике я бы назвал это паналтаизмом, служит делу мира между народами. Алтаистику, паналтаизм, в отличие от пангерманизма, панславизма, панарабизма и пантюркизма, невозможно использовать как политическое оружие для пропаганды идеологии этнического превосходства.

Народы алтайской языковой семьи тысячелетия живут на одной территории с русскими и китайцами. Вместе мы населяем большую часть евразийского континента.

Поэтому вместо политических идей, разделяющих народы по цвету кожи, религиозным убеждениям или языку, вместо идей типа панславизма и пантюркизма, сама история, сама Земля нас подталкивает объединиться под идеей евразийства.

Новую жизнь в эту вековую идею вдохнул президент Казахстана, уважаемый Н. А. Назарбаев. В этом же русле лежит и проект председателя КНР Си Цзинь Пина "Один пояс – один путь". Эта идея лежит и в словах канцлера А. Меркель и президента В.В. Путина о едином экономическом пространстве от Брюсселя до Владивостока.

И мы, представители алтайской цивилизации, можем дать новый толчок укреплению мира и согласия на евразийском континенте. Ведь мы представляем сегодня и Азию, и Европу. И шаманизм, и буддизм, и христианство, и ислам.

Поэтому ради мирного будущего континента Евразия, ради мирного будущего всей планеты мы просто обязаны поддержать алтаистику, вдохнуть в неё новую жизнь. Это будет наш общий вклад в дело укрепления евразийской интеграции, в дружбу и сотрудничество народов Евразии.

Уважаемые участники форума!

История древнего Алтая, его городища и археологические находки не получают должного внимания как следы одного из истоков человеческой цивилизации.

Поэтому я предлагаю, во-первых, чтобы наш форум обратился к руководству Российской Федерации и стран алтайской языковой семьи с призывом совместно построить на Алтае историко-культурный центр "Алтайская цивилизация", который мог бы стать в будущем своего рода сакральным духовным центром, Меккой и Иерусалимом наших народов.

Мы, кыргызы, готовы в короткие сроки подготовить проект этого центра и построить один из его павильонов – музей истории енисейских кыргызов и Кыргызского каганата.

Я уверен, что президент РФ поддержит нас. Потому что только забота обо всех народах России, в том числе и о тюркоязычных народах Российской Федерации – татарах, башкирах, якутах, чувашах, алтайцах, хакасах, шорцах и других, забота и сохранение их языка и культуры, истории и традиций может стать альтернативой любым радикальным идеям.

Во-вторых, вместе с учёными и экспертами фонда "Мурас" мы предлагаем открыть в Бишкеке Институт изучения алтайской цивилизации, который может координировать реализацию совместной программы комплексных научных исследований, способствовать расширению научного, образовательного, культурного сотрудничества между нашими странами и народами.

В-третьих, предлагаю также, чтобы наш форум обратился к руководству Международной алтаистической конференции (PIAC) с предложением провести очередную конференцию PIAC совместно в следующем году в Кыргызстане, во время проведения Всемирных игр кочевников.

Уважаемые участники форума!

В заключение я хочу ещё раз сказать: вместо идей, разделяющих народы по языку, цвету кожи и религиозным убеждениям, надо опираться на идеи добра и мира, на идеи, объединяющие разные народы, на такие идеи, как паналтаизм и евразийство. И здесь должны сказать своё веское слово учёные – алтаисты и лидеры стран народов алтайской языковой семьи.

Успешной работы нашему форуму!

Благодарю за внимание!"