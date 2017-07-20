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Создатели "Игры престолов" снимут сериал о США без отмены рабства

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Авторы фэнтезийного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс поделились планами по созданию нового телешоу, посвященного альтернативной истории США. Спродюсирует проект телеканал HBO, пишет The Guardian.

По сюжету, в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов Конфедерации южных штатов удалось отделиться от северян и отстоять свою территорию, сохранив рабовладельческий строй.

"История будет разворачиваться вокруг большого числа персонажей, живущих по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона (в реальности – граница, проведенная в 1760-х гг. английскими землемерами Чарльзом Мэйсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения территориального спора между британскими колониями Пенсильванией и Мэрилендом - прим. редакции). Среди них - борцы за свободу, охотники за рабами, политики, аболиционисты, журналисты, менеджеры рабовладельческих конгломератов и живущие в неволе семьи", - сообщили в HBO.

"В этом сериале не будет драконов или белых ходоков", - предупредили Бениофф и Вайс.

Отмечается, что работа над новым проектом начнется после выхода последнего, восьмого сезона "Игры престолов".

URL: http://www.vb.kg/363589
Теги:
кино, США
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