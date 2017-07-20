Сегодня: длинный язык, 8 погибших в Таш-Кумыре, в Бишкеке сгорело авто

ГКНБ даст оценку высказываниям Бекназарова. Политик заявил о том, что нужно разрушить "общий дом" – многонациональный Кыргызстан, который в свое время призывал оберегать президент Акаев. В тезисах, которые бывший генеральный прокурор озвучил на съезде партии "Ата Журт", усматриваются высказывания националистического характера. К этим речам и проявили интерес в Государственном комитете национальной безопасности КР.

Говоря о выдвигаемых в президенты Ташиеве и Келдибекове, Бекназаров заявил: "Оба кандидата в президенты – чистокровные кыргызы. Кыргызстан нужен кыргызам, он – государство кыргызов. Наша политика и наш президент должны работать для кыргызов. Мы должны разрушить "общий дом", построенный Акаевым. Пришло время различать рожденных, воспитанных и идущих в политику в "общем доме" и тех, кто готов служить своей родине и своему народу. Я как родственник Ахматбека Келдибекова заявляю, что он чистокровный кыргыз".

Теперь философские взгляды Азимбека Бекназарова, граничащие с идеями нацизма, будут изучать и оценивать эксперты из компетентных органов.

Восемь погибших. Сегодня около шести часов утра на дороге Бишкек – Ош неподалеку от города Таш-Кумыр произошла страшная авария. В результате столкновения грузовой фуры и двух легковых машин на месте катастрофы погибли 8 человек, в том числе 5-летняя девочка. Еще четверо пострадавших с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия Управление патрульной милиции ГУВД Джалал-Абадской области начало расследование. Назначены необходимые экспертизы, которые позволят установить причины произошедшей автокатастрофы. По предварительной версии, водитель одной из машин в ранний час мог уснуть за рулем и потерять управление, что и привело к аварии с многочисленными жертвами.

В центре Бишкека сгорела машина. Посреди бела дня на улице Киевской напротив университета имени Арабаева заполыхал Volkswagen Passat. За считанные минуты автомобиль охватило пламя, и он практически полностью выгорел. Вероятнее всего, причиной ЧП стала утечка топлива в моторном отсеке, потушить воспламенившийся бензин было уже невозможно.

По данным МЧС КР, вызов о пожаре поступил в 13:34, примерно через четверть часа расчеты огнеборцев отрапортовали о ликвидации возгорания. Как рассказали очевидцы, хозяин авто не пострадал, но машина уже не подлежит восстановлению. Проводятся экспертизы с целью установления причин чрезвычайного происшествия.

Родился в рубашке. Рабочий, сорвавшийся накануне со строящейся высотки в микрорайоне "Джал", будет жить. Медики оценивают его состояние как стабильное. У пострадавшего сломаны ребра, ушибы и ссадины, но в целом он идет на поправку. Мужчину уже даже перевели из реанимации в общее отделение.

Напомним, накануне на строящемся многоэтажном объекте с большой высоты упали два строителя. Как утверждают очевидцы, они занимались отделкой здания в тот момент, когда из-за обрыва троса обрушились строительные леса. Один из строителей скончался от полученных травм еще до приезда бригады скорой помощи.

Уступили, но не сдались. Молодежная сборная Кыргызстана по футболу потерпела поражение в матче против команды Ирана. В самом начале игры мы повели, на 12-й минуте встречи обыграв двух игроков из команды соперника, счет открыл Роман Левченко. Увы, к концу первой половины встречи наша дружина уже проигрывала – 1:2, причем обидный гол был пропущен в самой концовке тайма.

Во второй половине встречи наши игроки пришли в себя и организовали несколько серьезных рейдов к воротам иранской сборной. Моменты для того, чтобы сравнять счет, были, но не самые голевые. Теперь команда Кыргызстана готовится к игре с Оманом. Победа в этой встрече дает шанс продолжить борьбу за выход в финальную часть чемпионата Азии (U-23). Игра состоится в Бишкеке 21 июля.

"Музыкальный Эркиндик". Фестиваль под таким названием пройдет в Бишкеке в следующую субботу, 29-го июля. А состоится он, как несложно догадаться, на "Дзержинке", на участке бульвара от улицы Боконбаева до проспекта Чуй. Как обещают организаторы, соберется очень много артистов. Для горожан будут исполнены джазовые, роковые и классические композиции, молодое поколение сможет послушать современную музыку.

Как сообщили СМИ инициаторы проведения фестиваля, "начинающие исполнители также могут принять участие в нашей акции. Мы хотим, чтобы прохожие в Бишкеке чаще поддерживали уличных музыкантов, потому что эти люди дарят хорошее настроение".

Это будет уже второй по счету фестиваль "Музыкальный Эркиндик", первый состоялся в Бишкеке весной нынешнего года.