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Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для участия в выборах

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Айдана Абдуваитова

Садыр Жапаров подал документы в ЦИК для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявление от экс-депутата о регистрации в качестве кандидата на пост президента поступило сегодня, 20 июля. Ранее он сам неоднократно заявлял о намерениях баллотироваться в президенты. В начале июля сторонники Жапарова сообщали, что внесли документы в ЦИК для регистрации, но выяснилось, что необходимо представить и доверенность от самого кандидата, который сейчас находится в СИЗО.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийства, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти, а также в организации митинга против золотодобывающей компании "Кумтор".

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о регистрации в качестве кандидатов от 33 человек. В качестве самовыдвиженцев заявки подали Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Анвар Сартаев, Кубан Чороев, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Омурбек Бабанов, Назарбек Нышанов, Рита Карасартова, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов, Камилла Шаршекеева, Турсунбай Бакир уулу, Таалатбек Масадыков, Мукар Чолпонбаев, Игорь Трофимов, Куттубек Бешбаков, Максатбек Жумабеков, Улукбек Кочкоров, Руслан Джунусов, Нусрет Муса-Оглы Мамедов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров и Садыр Жапаров. Также заявляли о намерении участвовать в выборах Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев.

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363591
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (30 материалов)
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Комментарии
Тимур Байнудинов
20.07.2017, 18:07
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 31
Комментариев: 52

Вот и еще один кандидат, наверное замысел такой же как и у Текебаева. Скоро Шыкмаматов подаст и там уже Салянова подтянется. 

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