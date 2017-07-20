В центре Бишкека сгорел автомобиль. Пожарные доехали за 2 минуты

Сегодня, 20 июля, неподалеку от площади "Ала-Тоо" сгорел автомобиль "Фольксваген Пассат". Об этом сообщает МЧС КР.

В ведомстве уточнили, что сообщение о вызове поступило в 13.33. В это время владелец автомобиля пытался потушить горевшую машину, однако ему не удалось этого сделать. Уже через 2 минуты, в 13.35, прибыл пожарный расчет. Локализовать пожар удалось в 13.46, а полностью потушить его – в 13.48.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.