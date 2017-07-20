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В центре Бишкека сгорел автомобиль. Пожарные доехали за 2 минуты

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Глеб Куренев

Сегодня, 20 июля, неподалеку от площади "Ала-Тоо" сгорел автомобиль "Фольксваген Пассат". Об этом сообщает МЧС КР.

В ведомстве уточнили, что сообщение о вызове поступило в 13.33. В это время владелец автомобиля пытался потушить горевшую машину, однако ему не удалось этого сделать. Уже через 2 минуты, в 13.35, прибыл пожарный расчет. Локализовать пожар удалось в 13.46, а полностью потушить его – в 13.48.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются.

URL: http://www.vb.kg/363592
Теги:
ДТП, пожар, Бишкек, МЧС
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