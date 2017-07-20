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КР и КНР обсудили возможные модели кыргызско-китайского инвестфонда

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ВБ

"Необходимо определить формы эффективного инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. В связи с этим важно создать финансовый инструмент сотрудничества для обеих сторон", - об этом сказал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 20 июля, в ходе встречи с делегацией Фонда Шелкового пути по вопросу создания Кыргызско-китайского фонда сотрудничества во главе с председателем Наблюдательного совета ФШП Ян Цзычжунем.

Чиновник подчеркнул, что республика, являясь стратегическим партнером Китая, занимает одну из ключевых позиций в Центральной Азии в рамках продвижения проекта "Один пояс – один путь".

"Кыргызстан участвует в сопряжении инициативы создания Экономического пояса Великого Шелкового пути со стратегией развития Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза. Китай является ведущим инвестиционным партнером, осуществляющим различные инвестиции в течение многих лет, предоставляющим кредиты и грантовые средства. Между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой активно осуществляется сотрудничество в различных отраслях промышленности, включая сферу обслуживания, перерабатывающую, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство", - отметил он.

Ян Цзычжунь подчеркнул, что Фонд Шелкового пути заинтересован в укреплении двустороннего сотрудничества и готов приложить усилия для разработки взаимоприемлемой модели создания кыргызско-китайского фонда, которая должна основываться на коммерческих принципах.

В ходе встречи были рассмотрены и обсуждены возможные модели создания совместного финансового института. В частности в форме проектной организации и в форме Китайского инвестиционного банка.

Модель проектной организации представляет собой создание фонда с участием китайских и кыргызских представителей. Китайскую сторону будут представлять уполномоченные сотрудники Фонда Шелкового пути, кыргызская сторона будет представлена проектной группой из 7-8 граждан Кыргызской Республики.

Модель Китайского инвестиционного банка предполагает создание на территории Кыргызстана инвестиционного финансового института со 100% долей китайского капитала за счет средств Фонда Шелкового пути. Статус института будет определяться международным соглашением между Кыргызстаном и Китаем.

По итогам встречи стороны выразили надежду на то, что в ходе переговоров будет найдена форма создания кыргызско-китайского фонда, которая поможет расширить стратегическое партнерство между странами.

URL: http://www.vb.kg/363593
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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