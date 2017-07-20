ГТС: Товары растаможивают по 6-му методу из-за неорганизованности рынка

Проблемы при растаможивании импортных товаров возникают из-за отсутствия структурированной информации по отечественным рынкам и неорганизованной торговли. Так сегодня, 20 июля, в Таможенной службе КР прокомментировали жалобы предпринимателей.

Сегодня предприниматели выступили на пресс-конференции с критикой политики растаможивания товаров. По их словам, сотрудники таможни высчитывают стоимость растаможивания по 6-му методу определения, что почти в 2 раза превышает привычную стоимость растаможки.

В ГТС рассказали, что в Таможенном союзе предусмотрено 6 методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров для целей обложения таможенными пошлинами и налогами. Основным является 1-й метод, который основывается на цене сделки, то есть фактически уплаченной цене за товары, включающей в себя сопутствующие расходы по доставке товаров до места назначения. Однако для применения 1-го метода необходимо предоставлять достоверную информацию по ввозимым товарам, что практически нереализуемо из-за отсутствия информационного обмена по каждой сделке с китайской стороной. Таможенной службой КНР по итогам года предоставляется только общая статистическая информация по экспортированным товарам, без разбивки по типам сделок, торговым режимам и субъектам торговли.

При невозможности применения 1-метода законодательством предусмотрен механизм последовательного применения других методов определения стоимости товаров, включающих в себя сбор сведений и их оценку в части:

физических свойств, функциональных качеств и стоимости аналогичных либо подобных товаров на внутреннем рынке; периода времени (сезона) ввоза и продажи аналогичных товаров; страны происхождения и производителя аналогичных товаров.

При этом определение стоимости товаров в зависимости от метода проводится путем оценки ценовых показателей по идентичным либо однородным товарам, путем сложения либо вычитания налоговых и других расходов из цены товара на внутреннем рынке.

В таможенной службе отметили, что применение их на практике затруднено из-за отсутствия структурированной информации по отечественным рынкам, являющейся следствием неорганизованной торговли.

В качестве альтернативы приведенным методам предусмотрен так называемый 6-й резервный метод, позволяющий определять усредненную стоимость товаров на основании имеющихся данных с применением стоимостных индикаторов риска.

До вступления в ЕАЭС так называемая "ценовая информация" была в открытом доступе, и с ней можно было ознакомиться всем заинтересованным участникам. Но таможенное законодательство союза закрыло доступ к информации для третьих лиц.

"В данное время на площадке Евразийской экономической комиссии ведется работа по проработке соглашения о налаживании информационного обмена таможенным комитетом КНР со всеми таможенными службами стран – членов ЕАЭС. Таможенные органы всех стран ЕАЭС на практике сталкиваются с трудностями определения стоимости ввозимых товаров, обусловленными отсутствием достоверной информации по цене сделки, особенно из КНР. К сожалению, определенная доля участников внешнеэкономической деятельности заинтересована в занижении реальной стоимости своих товаров", - отметили в пресс-службе ГТС.

По данным фискального органа, только в течение первого полугодия поступило 12 материалов по поставкам товаров из Турции, на основании которых прокуратурой были возбуждены уголовные дела по уклонению от уплаты причитающихся таможенных платежей, связанных с недостоверным декларированием таможенной стоимости ввезенных товаров.