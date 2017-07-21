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Саудовский принц задержан по приказу короля из-за видео с избиением

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Саудовская полиция по приказу короля задержала одного из членов правящей семьи. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

Задержанный – принц Сауд бен Абдул-Азиз бен Мусаид. Вместе с ним, по данным телеканала, задержаны все сообщники, причем в королевском указе особо уточняется, что никто из них не должен быть освобожден до суда.

Поводом стали появившиеся в соцсетях ролики и фотографии, на которых принц нападает на прохожих во главе банды сообщников.

31 октября 2016 года саудовского принца, имя которого не разглашалось, высекли плетьми по приговору суда. За полторы недели до того, 11 октября, другому принцу, Турки бин Сауду аль-Кабиру, отрубили голову за убийство, которое он совершил три года назад.

URL: http://www.vb.kg/363596
Теги:
Саудовская Аравия, преступление
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