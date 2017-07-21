Шесть голов за 10 минут. EREM стартовал с победы на клубном чемпионате Азии

Чемпион Кыргызстана по футзалу EREM стартовал с победы на клубном чемпионате Азии в Хошимине (Вьетнам). Свой первый поединок кыргызстанцы провели с чемпионом Вьетнама "Тай Сон Нам".

Как сообщает Азиатская конфедерация футбола, счет в матче открыли вьетнамцы на восьмой минуте игрового времени. После розыгрыша аута издалека попытался пробить Ван Ву Тран и рикошетом попал в одноклубника Дук Хоа Пхам, который на добивании сумел перенаправить мяч в ворота.

Чемпиону Кыргызстана удалось ответить лишь в самой концовке тайма. Пара Уланбек Байгазы уулу и Максадбек Алимов заставили ошибиться соперника на своей половине поля и быстро организовали контратаку, которая оказалась голевой - 1:1.

Не дав сопернику опомниться, кыргызстанцы спустя несколько секунд вышли вперед. На этот раз героями стали дуэт Максадбека Алимова и Дильшата Кадырова. Последний в жестком отборе отпасовал мяч капитану команды и сразу же рванул к воротам. Алимов точным пасом вывел Кадырова к воротам соперника. Кадыров, обыграв голкипера, вывел свою дружину вперед - 2:1.

После перерыва долгое время команды не могли поразить ворота друг друга, и этот счет сохранялся до 31-й минуты. Однако за девять минут до окончания игры последовал град голов. Команды на двоих наколотили 6 мячей.

После розыгрыша аута кыргызстанцы снова отобрали мяч и организовали быструю контратаку, в результате чего довели счет до 3:1. И на этот раз отличился Алимов, оформив дубль. Следующий гол капитана команды последовал через шесть минут, но перед этим чемпионы Вьетнама успели поразить ворота EREMa - 4:2.

Выпустив вместо вратаря полевого игрока, вьетнамцы забили гол, сократив счет до минимума. Окрыленный успехом, соперник рванул вперед. Оголив тылы, вьетнамцы прижали к своим воротам кыргызстанцев. Однако тут же поплатились за это. После розыгрыша штрафного удара мяч попал в "стенку", а Уланбек Байгазы уулу был первым на подборе и убежал к пустым воротам - 5:3.

Вьетнамцы еще раз попытались изменить счет на табло, и за 15 секунд до окончания матча им вновь удалось сократить отставание. Но на большее уже ни сил, ни времени у соперника не осталось. Итоговый счет – 5:4.

По итогам матча автор хет-трика Алимов стал лучшим игроком этой встречи.

Отметим, свой следующий поединок EREM проведет с "Вик Вайперс" из Австралии 22 июля.