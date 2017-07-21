Футбол: сегодня "молодежка" Кыргызстана сыграет с Оманом в Бишкеке

Сегодня, 21 июля, молодежная сборная Кыргызстана U-23 (до 23-х лет) сыграет свой второй матч в рамках отборочного раунда чемпионата Азии-2018 по футболу. Игра пройдет на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

По данным ФФКР, кыргызстанцы сыграют со сборной Омана. Хозяева поля выйдут на матч в домашней белой форме, гости сыграют в красной. Начало матча – в 19.00.

Отметим, Бишкек принимает отборочные игры группы "А", в которых участвуют три сборные – Кыргызстана, Ирана и Омана. Свой первый матч кыргызстанцы уступили Ирану со счетом 1:2.

После поражения главный тренер кыргызстанцев отметил, что вначале все шло по плану – забить быстрый гол, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. "Тут же получили нелепый гол в ответ, и, конечно, все изменило удаление в конце первого тайма. Но второй тайм показал, что есть силы у команды, и характер мы можем проявить, и вдесятером можем контролировать игру и играть первым номером. Мы оказались слабее в психологическом плане", - добавил он.

Также тренер заметил, что на игру с Ираном кыргызстанцы затратили много сил. И теперь все будет зависеть от того, как команда восстановится, – не столько физически, сколько психологически.