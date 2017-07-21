С нового года госслужащие начнут сдавать тест на знание госязыка

Начиная с 2018 года служащие получат возможность пройти тестирование на знание государственного языка. Данное требование установлено в Законах КР "О государственном языке", "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

Государственная кадровая служба КР в настоящее время разрабатывает перечень государственных должностей, для занимания которых необходимо знать кыргызский язык. Уровни для соответствующих должностей будут устанавливаться в соответствии с уровнями единой системы "Кыргызтест", недавно утвержденными правительством КР: элементарный уровень (А1), базовый уровень (А2), средний уровень (В1), уровень выше среднего (В2), высокий уровень (С1).

Тестирование проводится в целях реализации Указа президента КР "О национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы".

Система "Кыргызтест" позволяет определить уровень владения государственным языком по аналогии с TOEFL – тестом на знание английского языка, РКИ – тестом на знание русского языка как иностранного, Томер – на знание турецкого.

Система "Кыргызтест" позволяет определять уровень владения государственным языком гражданами Кыргызстана (учащимися, студентами, государственными служащими и др.) и иностранными гражданами в соответствии с нормами его знания, учебными программами и квалификационными требованиями. Определить объем знания государственного языка смогут не только государственные и муниципальные служащие, но и все желающие граждане.

Узнать подробнее о системе "Кыргызтест" и пройти пробное компьютерное тестирование можно на сайте.