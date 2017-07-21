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Мэрия Бишкека демонтировала незаконную автомойку

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ВБ

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии (УЗС) при активном взаимодействии с прокуратурой Бишкека был произведен демонтаж самовольно установленной автомойки размерами 12,5 м х 5 м (площадь 62 кв.м), расположенной на пересечении улиц Садырбаева и Мин-Куш в жилом массиве "Арча-Бешик".

Данный объект был установлен на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов.

Следует отметить, что Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека ведет активное сотрудничество с прокуратурой столицы по пресечению незаконного строительства в столице.

По данным УЗС, за первое полугодие текущего года было снесено более 2 300 незаконных объектов.

URL: http://www.vb.kg/363603
Теги:
мэрия, Бишкек
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